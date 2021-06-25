Анна Тринчер выпустила новый клип, где перенеслась в виртуальную реальность

Артистка представила видеоработу на авторскую песню "БЛА БЛА БЛА".

Украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая недавно показала, как за короткое время похудела на семь килограммов, представила клип на свой авторский трек.

В видеоработе героиня Анны объединила всех девушек, которых бросил ее бывший парень, в большую девичью тусовку, что начинает дружить против него. Звезда отметила, что многие девушки узнают собственные неудачные истории любви в ее сингле.

Пресс-служба Анны Тринчер

"Как-то моего внимания очень активно добивался классический "мальчик-пай". Он говорил мне так много красивых слов… А мне хотелось действий с его стороны! На этой ноте мы и попрощались. Я вспомнила эту историю, поняла, что это крутой сюжет для песни — и решила представить во втором куплете, что было бы, если он реально изменился по моей "просьбе" спустя время", — поделилась исполнительница.

Пресс-служба Анны Тринчер

Стоит отметить, ролик снят в популярной среди тинейджеров эстетике K-POP. Так, одной из "фишек" видео стали съемки в студии виртуальной реальности. Идея такого необычного клипа принадлежит Герману Ненову.

Пресс-служба Анны Тринчер

"Хотелось показать Аню разной: и дерзкой, и сексуальной, и смешной. Ее возраст и активная аудитория слушателей и зрителей это позволяют: Тринчер — девушка без ограничений, живущая на полную! С ней максимально легко работать, она быстро выполняет режиссерские задачи. Ане достаточно задать определенное состояние — и не отвлекать подсказками: она все сделает сама!", — отметил клипмейкер.

Напомним, недавно Анна Тринчер показала нежности и поцелуи со скандальным блоггером Волошиным. Пара встречается уже около месяца.

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