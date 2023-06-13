Анна Тринчер вышла на сцену в порванном наряде: "Испорченный любимый костюм"

Певица и блогерша Анна Тринчер вышла на сцену в порванном наряде и отыграла так четыре концерта.

Об этом исполнительница рассказала в Instagram-stories. По словам Анны, концертный наряд ей испортили. В частности, костюм, похоже, кто-то пытался погладить. Однако, на штанах остался прожженный след от утюга и дырка.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Открываю вам страшную тайну. Все это время, все четыре концерта, я выступала в порванном костюме. Это похоже на след утюга. Я не знаю, кто это сделал… Испорченный мой любимый костюм", — возмутилась Анна.

Концертный костюм Анны Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Впрочем, исполнительница нашла и в этом плюсы. Многие писали Тринчер, что ей не подходит этот наряд. Анна отметила, что хейтеры могут быть спокойными, ведь больше она не наденет этот костюм.

"Зато наконец-то удовлетворю своих хейтеров", — отметила исполнительница.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно Анна Тринчер рассказала о непростых отношениях с отцом, с которым не общается шесть лет. Когда артистка вспомнила, как с ней обращался родной человек, не смогла сдержать слез и заплакала.

Читайте также: