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Анна Тринчер вышла на связь с фанами после 5-часовой операции и показала, как отходит от наркоза

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
2395
Время на прочтение
1 мин
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Анна Тринчер вышла на связь с фанами после 5-часовой операции и показала, как отходит от наркоза

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистцы удалили зубы мудрости.

Певица и блоггер Анна Тринчер вышла на связь со своими поклонниками после того, как пять часов провела под наркозом.

В Instagram-stories исполнительница поделилась первыми кадрами после того, как врачи вывели ее из седации (медикаментозного сна). Знаменитость показала себя еще в достаточно бессознательном состоянии, когда она только отошла от анестезии.

После процедуры у певицы несколько набухла нижняя часть лица, поэтому она в шутку поинтересовалась у поклонников, как им ее новый нос.

Анна Тринчер после операции / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер после операции / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Некоторое время Тринчер бормотала и говорила все, что приходило в голову, как это часто бывает после наркоза. Некоторые фразы после операции заставили звезду посмеяться над собой.

"Жить буду! Это только первые три минуты после выхода из седации. Я там такое мочила!" А зубчики удалили? А я не в раю?", — поделилась певица.

Анна Тринчер после операции / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер после операции / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна не говорила, что именно за операцию ей будут делать, однако из видео подписчик поняли, что артистка удалила себе зубы мудрости.

Напомним, недавно Анна Тринчер рассказала поклонникам, что увеличила губы. Певица поделилась кадрами до и после процедуры.

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Дата публикации
Просмотры
2395
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