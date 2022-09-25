Анна Тринчер вышла замуж за Александра Волошина и показала видео с росписи

Анна Тринчер в прошлую субботу, 24 сентября, вышла замуж за своего возлюбленного, украинского блогера Александра Волошина.

О том, что влюбленные планируют обменяться клятвами, они поведали еще неделю назад. Впрочем, подробностями свадьбы ни Анна, ни Александр в субботу не делились.

Поэтому сегодня, на радость поклонникам, новоиспеченные молодые супруги впервые показали, как говорили друг другу "да". На своей TikTok странице Тринчер разместила короткое видео, снятое под новый сингл пары "Лише ти і я".

Анна изображена в асимметричном белом платье, подчеркнувшем ее фигуру, Александр же изображен в классическом черном костюме и белой рубашке. Больше подробностей молодожены пока не сообщали.

Напомним, что Анна Тринчер и Александр Волошин вместе уже почти два года. В октябре 2021 года блогер сделал предложение любимой, устроив ей при этом сюрприз.

Впрочем, по признанию Анны, ее родные не слишком хорошо восприняли помолвку влюбленных. В частности, мама артистки расстроилась из-за того, что будущий зять не сообщил ее о сюрпризе. Бабушка певицы сразу честно сказала, что выступает против свадьбы.

Однако, наконец, родные Анны изменили свое мнение, а перед самой свадьбой Волошин официально попросил руки у мамы невесты.

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