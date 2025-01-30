Анна Тринчер высказалась о новых романах и сплетнях вокруг личной жизни

Украинская секс-символ и певица Анна Тринчер высказалась о внутренних изменениях в новой песне "Вином текла".

Артистка выпустила хит, где поделилась откровенными признаниями о своей личной жизни и трансформациях, которые произошли с ней за последний период и привели к свободе и силе. В интервью ТСН.ua звезда рассказала, готова ли к новым отношениям после сложного периода в жизни и как научилась игнорировать хейт и сплетни вокруг своего имени.

Анна, недавно вы заявили об отказе от серьезных отношений на полгода. Вместо этого работали со своим душевным состоянием и мыслями, которым должен быть мужчина. Готовы ли после длительного периода в одиночестве открыть сердце новому избраннику?

Это время стало для меня ключевым, ведь именно в период одиночества я смогла найти гармонию с собой. Переосмысление собственных желаний, потребностей и границ позволило мне лучше понять, что я хочу видеть в отношениях и какого партнера рядом. Я научилась прислушиваться к себе и ценить свое внутреннее спокойствие.

Поэтому, хотя мое сердце теперь больше открыто для новых возможностей, я подхожу к этому более сознательно. Я больше не боюсь одиночества, ведь оно стало для меня временем роста и самопознания. Теперь я знаю, что отношения должны дополнять жизнь, а не становиться ее центром, и что настоящая гармония возможна только тогда, когда оба партнера готовы работать над собой и своей связью.

В Сети о вас много сплетничают. Как вы относитесь к хейту? Болезненно ли его воспринимаете?

Раньше я очень болезненно реагировала на хейт, ведь любые негативные слова могут задеть, особенно если ты вкладываешь в свою работу душу. Но со временем я поняла, что хейт чаще всего отражает внутреннее состояние и недовольство тех, кто его распространяет. Это не обо мне, это о них.

Сейчас я стараюсь переключать свое внимание на позитив, на ту теплую поддержку, которую получаю от своей аудитории, друзей и коллег. Ведь их слова дают вдохновение и силы двигаться вперед. Я научилась отпускать негатив и не разрешать ему влиять на мою жизнь и эмоциональное состояние.

Анна Тринчер в клипе на песню "Вином текла" / Фото: Пресс-служба Анны Тринчер

Напомним, недавно певица Анна Тринчер рассказала о том, как научилась бороться с ложью в отношениях и сколько стоит снять клип за границей украинскому артисту.

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