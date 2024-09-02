Анна Тринчер высказалась об экс-муже Волошине, который сбежал из Украины: "Я ему звонила"

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер высказалась о своем бывшем муже, блогере Александре Волошине, который во время полномасштабной войны выехал из Украины.

Артистка говорит, что не поддерживает с эксом связь. Тем не менее, когда вокруг Волошина разразился громкий скандал, когда его после обстрела "Охматдета" обвинили в продвижении российских нарративов и в краже средств с благотворительного сбора, Анна Тринчер пыталась поддержать бывшего. Певица написала экс-мужу и даже позвонила. Однако ответа звезда не получила.

"Я, честно говоря, совершенно потеряла связь с Сашей. Как-то разошлись наши пути, к сожалению. Когда у него произошла эта ситуация, мне попадались нарезки в Tik Tok, что я его не поддержала. Хотя я ему писала и даже позвонила. Но я ответа не получила, возможно, из-за каких-то собственных внутренних конфликтов со мной. Я абсолютно ничего не знаю", — рассказала исполнительница в комментарии для "Люкс ФМ"

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Сейчас Анна Тринчер и Александр Волошин связь не поддерживают. Впрочем, певица продолжает общаться с семьей бывшего супруга, особенно с мамой. Они пишут друг другу и при необходимости поддерживают.

"Что касается моего бывшего мужа… Я поддерживаю связь с его прекрасной семьей, с мамой. Мы периодически переписываемся и поддерживаем друг друга", — добавила исполнительница.

Напомним, недавно Александр Волошин признался, что ему пришлось сбежать из Украины во время войны. Блогер раскрыл, в какой стране находится и почему был вынужден выехать.

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