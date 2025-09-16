Анна Тринчер высмеяла бедных людей и серьезно разозлила Сеть

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер не на шутку разозлила Сеть своими словами о бедных людях.

В новом выпуске шоу "Перепрошую" артистка вместе с напарницами Анитой Соловей, Дианой Глостер и Валерией Андреевной обсуждала влияние социальных сетей на внимание, память и концентрацию. В ходе разговора они начали делиться, кто и какой контент потребляет.

Анна Тринчер выдала, что ей нравится наблюдать в TikTok за людьми, которые "очень плохо живут и в плохих условиях". По словам артистки, "они забирают остатки пищи, убирают у себя в сарае". Исполнительница говорит, что у нее было несколько любимых каналов в TikTok с таким контентом. При этом певица смеялась, когда это рассказывала.

"Я хочу вам признаться... Такая категория контента... люди, которые очень плохо живут, в очень плохих условиях. И они снимают TikTok, как они каждый день идут в какое-то место, забирают там остатки еды, из них готовят кушать. Как они там убирают у себя в сарае. Их типичный стайл — они снимают все от первого лица, что ты как будто проживаешь его жизнь, его глазами смотря эти видео", — выдала артистка.

Реакция Сети не заставила себя долго ждать. В комментариях под выпуском исполнительницу раскритиковали за такое высмеивание бедных людей. Пользователи отметили, что за такие слова должно быть стыдно, ведь бедность — не смешно.

Почему мне стыдно за Аню? Бедность — это не смешно!

Девушки, скажите, пожалуйста, вас действительно так смешит бедность? Просто тот случай, когда красивая картинка, но гадкая душа. Если уж снимаете что-то на YouTube, фильтруйте то, что вылетает из вашего рта, потому что вы не знаете, что будет с вами через 5-10 лет!

Действительно, это же так смешно наблюдать за всеми теми нищими и контентом, который они снимают. Это же не успешный успех смотреть братьев и сестер по разуму! И ни одна из присутствующих не сказала: "Опомнись! У нас 70% страны так живет!" Тупо лидеры мнений и "духовные гуру", которых мы заслуживаем! Дно!

Правда, не все критиковали Анну Тринчер. Нашлись и те, кто вступился за певицу. Мол, она ничего такого не сказала и бедность не высмеивала. Сама же певица пока не комментирует скандал.

