Анна Тринчер забыла, кому перевела деньги и пошла в полицию: "Мне стыдно"

Анна Тринчер забыла, кому перевела деньги и пошла в полицию: "Мне стыдно"

Артистка считала, что стала жертвой мошенников.

С украинской певицей и блогером Анной Тринчер произошла курьезная ситуация.

Знаменитость рассказала в Instagram-stories, что получила уведомление о списании средств с платежной карты. Звезда была уверена, что никому ничего пересказывать не могла. Тем более тогда она общалась со своим бойфрендом.

Артистка начала паниковать, ведь многих ее друзей обворовывали мошенники. Она рассказала об этом своей маме, и они решили пойти писать заявление в полицию.

Анна Тринчер думала, что ее обокрали / instagram.com/annatrincher_official

"Я очень боюсь взлома карт. Неоднократно так воровали деньги у моих знакомых. Мы с мамой сразу же пошли в полицию писать заявление", — рассказала блогер.

Анна Тринчер думала, что ее обокрали / instagram.com/annatrincher_official

После того, как заявление было написала, звезда вспомнила, что действительно переводила средства. Так, она выплатила заработную плату своему сотруднику.

Анна Тринчер думала, что ее обокрали / instagram.com/annatrincher_official

"Мне очень стыдно. Что у меня с памятью? Я смотрела свои переписки. Я действительно думала, что может забыла. Однако, совсем не могла вспомнить", — поделилась звезда.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку