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Анна Тринчер залюбовала фото с мамой-красавицей и нежно поздравила ее с днем рождения

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1217
Время на прочтение
1 мин
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Анна Тринчер залюбовала фото с мамой-красавицей и нежно поздравила ее с днем рождения

Анна Тринчер с мамой / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Знаменитость показала снимки с родным человеком, которые были сделанные на ее свадьбе.

В семье украинской исполнительницы Анны Тринчер праздник. Мама певицы 29 января отмечала день рождения.

По случаю праздника артистка решила посвятить родному человеку пост в Instagram. Анна нежно поздравила мама Жанну с днем рождения.

"Моя любовь, с днем рождения. Люблю тебя", — обратилась к маме звезда.

Также Анна опубликовала фото с родным человеком, которые были сделанные на ее свадьбе с блогером Александром Волошиным. Кстати, на снимке также запечатлена и бабушка певицы.

Анна Тринчер с мамой и бабушкой / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер с мамой и бабушкой / Фото: instagram.com/annatrincher_official

В комментариях под фото маму Тринчер поздравили подписчики исполнительницы. В частности, они отметили, что Жанна очень красивая. Более того, фанаты артистки утверждают, что ее маму с легкостью можно перепутать с сестрой.

  • Точно мама, а не сестра? Очень красивая!
  • Теперь понятно, откуда красота
  • А ваша мама это вообще модель

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Дата публикации
Просмотры
1217
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