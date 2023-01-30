Анна Тринчер залюбовала фото с мамой-красавицей и нежно поздравила ее с днем рождения

Знаменитость показала снимки с родным человеком, которые были сделанные на ее свадьбе.
В семье украинской исполнительницы Анны Тринчер праздник. Мама певицы 29 января отмечала день рождения.
По случаю праздника артистка решила посвятить родному человеку пост в Instagram. Анна нежно поздравила мама Жанну с днем рождения.
"Моя любовь, с днем рождения. Люблю тебя", — обратилась к маме звезда.
Также Анна опубликовала фото с родным человеком, которые были сделанные на ее свадьбе с блогером Александром Волошиным. Кстати, на снимке также запечатлена и бабушка певицы.
В комментариях под фото маму Тринчер поздравили подписчики исполнительницы. В частности, они отметили, что Жанна очень красивая. Более того, фанаты артистки утверждают, что ее маму с легкостью можно перепутать с сестрой.
- Точно мама, а не сестра? Очень красивая!
- Теперь понятно, откуда красота
- А ваша мама это вообще модель
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