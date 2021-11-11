Анна Тринчер заявила, что ее пытались обмануть в клинике: "Устроила им скандал"

Звезда лечилась от аллергического дерматита.
Украинская певица и актриса Анна Тринчер заявила, что ее пытались обмануть в клинике.
Звезда рассказала, что у нее начался аллергический дерматит, который необходимо лечить антибиотиками. Она обратилась со своей проблемой в клинику. Впрочем, ей продали дорогие лекарства и не предупредили об этом.
"В таких случаях, когда предоставляют такой сервис и выдают сразу на месте медикаменты, нужно предупреждать, что они в два раза дороже. Поэтому я устроила им скандал", — поделилась знаменитость.
К слову, звезда попросила вернуть ей деньги. Исполнительница добавила, что ей не жалко было заплатить, однако для нее это принципиально.
"Я вернулась в больницу и попросила вернуть мне деньги за медикаменты, которые мне продали на 500 гривен дороже. Мне не жалко, но не люблю, когда меня обманывают", — говорит Анна.
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