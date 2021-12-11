Анна Тринчер жестко ответила на хейт по поводу размера ее груди

Артистку критикуют за "маленький бюст".

У известной украинской певицы и актрисы Анны Тринчер красивая и стройная фигура.

Впрочем, не все пользователи довольны видом артистки. Так, звезду сериала "Школа" критикуют ее за размер бюста. Одно из сообщений знаменитость решила показать фанам в Instagram-stories. В ответ на упрек, что "там ничего нет" и звезда "носит бюстик для фэн-шуя", Аня дала довольно жесткий ответ: "Ну у таких же людей, как ты, несмотря на отсутствие мозгов, голова есть. Или тоже для фэн-шуя?".

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official

Знаменитость удивляет, что люди позволяют себе острые высказывания относительно незнакомых им лиц.

"Вам не нравится моя грудь… Но как только я иду к хирургу и говорю о том, что я хочу ее увеличить – вы пишите: "фу, очередная телочка". Вы хотите, чтобы мы были собой, а потом оскорбляете нас в комментариях за то, какие мы есть", – отметила звезда.

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official

Заметим, что недавно Тринчер сообщала, что хочет сделать себе маммопластику. К слову, исполнительнице уже дали необходимые для операции документы, но она решила еще подумать над этим.

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