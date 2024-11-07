Анна Завальская рассказала о серьезных кризисах в браке с мужем и как они оказались на грани разрыва

Экс-учасница дуэта "Алиби" Анна Завальская откровенно рассказала о серьезных кризисах в браке с мужем, композитором Дмитрием Саратским.

Пара в браке уже 10 лет. Анна признается, что за это время им с возлюбленным приходилось много чего переживать. Кризисов в отношениях пары было немало. Завальская говорит, что им с возлюбленным было тяжело, когда они узнали о беременности. Дело в том, что на тот момент они не планировали рожать детей и вступать в брак. Также после рождения сына перед супругами предстали новые испытания.

Анна Завальская с мужем и сыном / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

"Кризисов было очень много. У нас были с Димой очень большие испытания. Был очень тяжелый для меня кризис, когда родился Илья. Это я сейчас понимаю, что у меня была депрессия. А на тот момент… Мы с Димой не планировали брак, детей. Понимали, что это может когда-нибудь произойти, но это не была наша цель. Когда увидела эти две полоски, у Димы случилось воспаление нерва лица, у него была парализована часть лица. Я понимаю, что я уязвима, и он такой же. Этот момент был очень болезненный. Думали, что, может быть, не созданы друг для друга", - рассказала Завальская в интервью Алине Доротюк.

Анна говорит, что в отношениях и она делала ошибки, и муж. Бывало и такое, что певице приходилось переступать через себя и много работать над собой, чтобы осознать, что произошло не так и почему отношения ухудшились.

Анна Завальская с мужем / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

"Бывали моменты, когда он допускал ошибки. Я себя очень сильно ломала, чтобы простить, осознать, понять, в чем была моя вина, допустила какие-то моменты, которые испортили отношения, в которых вмешались третьи лица. Измен не было, но были обстоятельства, в которых чувствовалось отдаление", – поделилась артистка.

Анна Завальская говорит, что бывали и такие моменты, когда они собирались ставить точку в отношениях, и такое случалось и не раз.Однако влюбленные все же сделали шаг на встречу друг другу. Артистка вспоминает, что возлюбленный строил свой дом. Туда он предложил ей переехать. Хотя дом находился еще на стадии строительства, певица согласилась. С тех пор, по словам Завальской, началась их совсем другая история.

Анна Завальская с мужем / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

"У нас было несколько переломных моментов, когда мы могли разбежаться, и я говорила, что это точка. Мы разъезжались. Потом я уговорила его пожить у моих родителей, это была большая ошибка. Это для мужа было очень сложным испытанием. Когда я сказала, что все, это конец, он собрал вещи и уехал. Я смотрела в окно и думала, что это точно конец, я буду начинать новую историю. Этого тоже не произошло. Он бросил мне вызов и сказал, что у него строится дом, если хочешь, переезжай ко мне. С тех пор мы начали совсем другую свою историю", - поделилась артистка.

Кстати, по словам певицы, уже впоследствии они с возлюбленным анализировали отношения и много говорили. Пара поняла, что только разговорами может решить проблему, которая возникла. Анна за это благодарит мужа. Кроме того, артистка считает, что благодаря возлюбленному им удалось побороть все кризисы.

Анна Завальская с мужем и сыном / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

"Позже мы начали много говорить. Он был инициатором, он достучался ко мне, что разговор – это единственный способ решить какую-то проблему. Он не давал мне уйти. Он меня всегда разворачивал и говорил, что давай просто преодолевать эти препятствия. Он был взрослым и более зрелым человеком, благодаря ему мы прошли все кризисы", — заверила певица.

Напомним, недавно исполнительница Тоня Матвиенко откровенно рассказала о кризисах в браке с мужем Арсеном Мирзояном Артистка призналась, как они оказались на грани разрыва.

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