Анна Завальская рассказала об обучении 7-летнего сына в Великобритании: "Там очень отличается система"

Экс-"Алиби" вместе с ребенком уехала за границу в марте 2022 года.

Экс-участница дуэта "Алиби" Анна Завальская в начале полномасштабного вторжения вместе с мужем приняла решение вывозить сына из Украины подальше от полномасштабной войны.

В марте Анна вместе с 7-летним Ильей уехали в Польшу, а затем оказались в Великобритании. Завальская вернулась в Украину и в студии "Сніданку з 1+1" поделилась опытом жизни за рубежом.

Анна Завальская с сыном / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

По словам артистки, в Великобритании они с сыном оказались благодаря программе Homes for Ukraine:

"Это программа, когда ты можешь разделить жилье с гражданами Британии, которые приглашали украинские семьи. Собственно, мы искали школу. Школа была приоритетом. Сына восприняли очень хорошо. Я очень боялась, что он не сможет адаптироваться, он очень коммуникабельный такой человек. Первые две недели я видела, что ему было сложно, но все руководство школы заверило, что он будет очень погружен в обстоятельства, у него не будет выбора, – он будет говорить. Он не заговорил, но он прекрасно понимает язык. У него уже британский акцент и он очень хорошо читает. Он сделал очень большой прогресс в обучении за эти 5 месяцев", – поделилась звездная мама.

Анна Завальская рассказала, как ее сын Илья адаптировался к обучению в британской школе

Свое обучение в британской школе сын Завальской совмещал с онлайн обучением по украинской программе. Анна говорит, что эти две системы совершенно разные и Илье было непросто.

Рассказала артистка и о школьных нюансах. Так вот если ребенок учится в государственной школе, то его обучение, учебники и весь необходимый материал оплачивает государство. А вот обучение в частных учебных заведениях себе могут позволить далеко не все британцы.

Сын Анны Завальской / Фото: instagram.com/anna_zavalskaya

"Чем отличается система – интенсивностью и уровнем нагрузки. В британской школе есть акцент на математике и языке, и это основные предметы. Они так лайтово нагружают другими предметами. Все остальное, если хотят родители, это право выбора факультатива за деньги", — рассказала Анна.

Она добавила, что также Илье еженедельно выплачивают child benefit – соцвыплата в размере 20 фунтов в неделю (900 грн).

"Этот child benefit, который мы получали в поддержку ребенка, мы тратили именно на это (факультативы – прим.ред). Могу сказать, что уровень наших внешкольных занятий, секций - он намного выше", — отметила Завальская.

Напомним, ранее ведущая Лидия Таран рассказала об обучении дочери Василины во Франции. Кстати, и самая ведущая решила грызть гранит науки и стала студенткой местного университета.

Читайте также: