Анна Жук погибла в ДТП: подруга блогрши в слезах раскрыла ее мечту перед смертью

Украинская блогерша Стася Макеева отреагировала на смерть блогерши Анны Жук, погибшей в жутком ДТП.

Трагический инцидент произошел 24 января. Как оказалось, в тот день Анна Жук с мужем и старшим сыном направлялась к блогерше Макеевой, у дочери которой был день рождения. Впрочем, сразу после страшного известия Стася отменила празднование и вышла на связь в слезах. В фотоблоге она отметила, что до сих пор не верит в утрату.

Впоследствии Макеева почтила память погибшей Жук и вспомнила, какой светлой она была при жизни. Кроме того, блогерша раскрыла мечту коллеги, которая не сбылась. Она сообщила, что Анна при жизни хотела родить четвертую дочь.

Стася Макеева о гибели подруги Анны Жук в ДТП

Стася Макеева о гибели подруги Анны Жук в ДТП

"Я не могу поверить в это. Ани не стало. Они с мужем попали в аварию. Она тоже из Харькова, мы дружили. Мы были очень близкими. Не представляете, каким человеком она была. Всем помогала, за всех переживала. Никогда не оставит никого в трудную минуту. Она была душой любой компании. Она так хотела жить! Она так хотела родить еще дочь", – со слезами заявила Макеева.

Анна Жук погибла в ДТП

Напомним, недавно стало известно о смерти блогерши Анны Жук, более известной как Аннет. Ее жизнь оборвалась в трагическом ДТП. За рулем находился ее муж, который пошел на обгон и врезался в грузовик. Также в салоне находился один из сыновей супругов. Он и отец пострадали. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. В общем, у Анны Жук осталось трое детей.

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