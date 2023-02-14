Анне Саливанчук после серьезного падения будут делать операцию: "В моей голове два затемнения"

Украинская актриса, звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук поделилась с поклонниками грустными новостями.

Падение знаменитости оказалось гораздо более серьезным, чем она считала. В частности, в Анны серьезно травмирован нос, что ей пришлось обращаться к специалисту, чтобы понять, нужно ли его вправлять.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"КТ гораздо лучше, чем предыдущая. Но я жду результатов от профессора, который должен мне позвонить. Он должен посмотреть мой носик и понять, нужно ли его вправлять или нет", — поделилась Анна в Instagram.

Однако есть еще хуже проблема. В частности, врачи после компьютерной томографии заметили в голове Анны два затемнения.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"На сегодняшний день это не главная проблема. Мне позвонил невропатолог и сказал, что после моего КТ человек, который его описывал, недоволен. Там есть проблема и мне нужно еще сделать еще одно МРТ головы и сосудов, потому что там есть какие-то в моей голове два затемнения", – поделилась Анна.

Вероятно, врачи обнаружили что-то очень серьезное. Саливанчук поделилась, что новости плохие, ей сегодня должны делать операцию.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Новости не очень. Ничего не выставляю, потому что буду плакать, если буду об этом говорить. Держусь, потому что сегодня операция", — поделилась Анна.

Анна Саливанчук с сыном / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно Анна Саливанчук поскользнулась, упала и ударилась в ступеньку. В результате падения знаменитость получила сотрясение мозга и разбила нос.

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