Анне Саливанчук после серьезного падения будут делать операцию: "В моей голове два затемнения"

Артистка рассказала о последствиях своего недавнего падения.
Украинская актриса, звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук поделилась с поклонниками грустными новостями.
Падение знаменитости оказалось гораздо более серьезным, чем она считала. В частности, в Анны серьезно травмирован нос, что ей пришлось обращаться к специалисту, чтобы понять, нужно ли его вправлять.
"КТ гораздо лучше, чем предыдущая. Но я жду результатов от профессора, который должен мне позвонить. Он должен посмотреть мой носик и понять, нужно ли его вправлять или нет", — поделилась Анна в Instagram.
Однако есть еще хуже проблема. В частности, врачи после компьютерной томографии заметили в голове Анны два затемнения.
"На сегодняшний день это не главная проблема. Мне позвонил невропатолог и сказал, что после моего КТ человек, который его описывал, недоволен. Там есть проблема и мне нужно еще сделать еще одно МРТ головы и сосудов, потому что там есть какие-то в моей голове два затемнения", – поделилась Анна.
Вероятно, врачи обнаружили что-то очень серьезное. Саливанчук поделилась, что новости плохие, ей сегодня должны делать операцию.
"Новости не очень. Ничего не выставляю, потому что буду плакать, если буду об этом говорить. Держусь, потому что сегодня операция", — поделилась Анна.
Напомним, недавно Анна Саливанчук поскользнулась, упала и ударилась в ступеньку. В результате падения знаменитость получила сотрясение мозга и разбила нос.
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