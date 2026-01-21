ТСН в социальных сетях

Гламур
637
1 мин

Анне Тринчер на Бали пришлось вызывать скорую помощь

Отдых артистки не проходит без неприятностей.

Валерия Сулима
Анна Тринчер

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер заставила поклонников очень сильно волноваться за нее.

Исполнительница сейчас наслаждается зимним отпуском. Артистка выбрала отдых на острове Бали. Однако отдых знаменитости проходит не совсем так, как ей бы этого хотелось. Анне Тринчер пришлось вызвать скорую помощь. Об этом певица рассказала в Instagram-stories.

Анна Тринчер обратилась за помощью к врачам / © instagram.com/annatrincher_official

Артистка уже и объяснила, почему ей пришлось обращаться к врачам за помощью. Певицу что-то покусало на пляже, из-за чего на теле появилась красная сыпь. Исполнительницу это очень сильно беспокоило.

"Меня что-то покусало на пляже", - делится певица.

Анна Тринчер пожаловалась на высыпания на теле / © instagram.com/annatrincher_official

Наконец, врачи оказали Анне Тринчер медицинскую помощь и успокоили, что все будет хорошо, о чем свидетельствуют слова артистки: "Говорят, жить буду".

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official

Напомним, ранее хореограф Женя Кот рассказал о проблемах со здоровьем. Танцор признался, что перенес операцию, и показался в больнице с бинтовой повязкой на голове.

637
