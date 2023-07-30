Анне Тринчер внезапно стало плохо в поезде: "Пережила самую ужасную ночь в жизни"

Украинская певица и блогер Анна Тринчер поделилась печальной новостью, как ей внезапно стало плохо в поезде.

В Instagram-stories артистка рассказала, что у нее случился ужасный приступ панической атаки, с которым она не могла справиться своими силами. Более того, рядом с Анной никого из близких не было, кто бы мог ей помочь, ведь она была сама в поезде, да еще и за границей.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Я пережила самую ужасную ночь в своей жизни. Паническая атака продолжительностью в полтора часа. Самая жесткая в моей жизни. Я одна, в другой стране, в поезде", — рассказала Анна.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Исполнительницу во время панической атаки начало трясти, она заикалась. Артистке помогал справиться с приступом проводник, также звезда позвонила подруге, которая успокаивала ее. Наконец, после успокоительного лекарства Анни стало лучше.

"Я впервые в жизни заикалась. Мое тело было спазмированно, но в то же время я его не чувствовала. Полтора часа проводник держал меня за руку, он был смущен и не понимал, что делать. На связи была моя подруга, без которой я бы не справилась", — поделилась Анна.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Как отметила исполнительница, она не контролирует свои приступы панической атаки. Однако Тринчер призналась, что это произошло не без причины. Но больше подробностей певица не стала рассказывать.

"Конечно, паническая атака возникла не без причины, из-за этого вдвойне больно. Я знаю, что я очень сильная, умная, я бы справилась с чем-либо. Но к этому я просто не была готова, я не нашла в себе силы остановить мою эмоциональность, отпустить ситуацию и не давать шанс всему этому перерасти в паническую атаку", — добавила певица.

У Анны Тринчер случился приступ панической атаки / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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