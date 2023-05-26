Анну Алхим обвинили в "прилете" по больнице в Днепре: блогерша резко отреагировала

Известная украинская блогерша Анна Алхим снова оказалась в центре громкого скандала.

Пользователи Сети увидели вину знаменитости в том, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по больнице в Днепре. А все потому, что накануне трагедии Алхим опубликовала на своей странице в Instagram сторис, в которой сообщалось о том, что два медучреждения города переполнены военными и им необходима помощь.

Среди подписчиков блоггерши много россиян, поэтому, по мнению пользователей, эта информация могла спровоцировать атаку врага.

Сторис Анны Алхим / Фото: instagram.com/anna_alkhim

Алхим не стала молчать после критики в свой адрес и в бранной форме объяснила, почему не считает себя виновной в произошедшем. По словам блогерши, она всегда помогала военным во время войны, а сторис добавила только потому, что увидела его у "половины города".

"То, что сейчас происходит в Instagram доказывает только одно, вы все тупорылое стадо! Во-первых, я сделала этот репост вчера, потому что он был у половины города Днепр. Так как я из Днепра, я вам напомню, что я один из немногих блогеров, который заполняет свой профиль и свою ленту постами о войне, сборами, репостами, волонтерит и помогает с первых дней войны. Но вам по*бать, вас не интересует, потому что вам нужно только обх*исосить Алхим, занести в ваши наши нах*й ненужные паблики и сказать, что я наводчица. Что я могу вам сказать по этому поводу? Идите на х*й!", — эмоционально выразилась Алхим.

Отметим, что 26 мая российские войска нанесли ракетный удар по больнице в Днепре. В результате "прилета" пострадали 30 человек, среди которых двое детей. Также известно о двух погибших. Спасатели продолжают поисковые работы.

Читайте также: