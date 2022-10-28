Анну Кошмал россияне пригласили на конкурс в Оренбург: актриса отреагировала

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал получила неожиданное сообщение от россиян, пригласивших актрису в Оренбург.

Возмутительным сообщением Анна поделилась у своих сторис в Instagram. Кошмал показала, как ее пригласили в РФ поучаствовать в конкурсе. Очевидно, россияне либо не обратили внимание на позицию актрисы, либо таким образом решили пошутить.

"Привет, Оренбург на связи. У нас здесь конкурс "Студенческая осень", и мы хотели взять на конкурс песню "Мой маленький оркестр", которую ты пела в сериале. И было бы здорово, если бы ты могла выступить на нашем конкурсе по доброте душевной. Может, вдруг будешь в Оренбурге 7-10 ноября примерно", — написали Анне.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Актриса была в шоке и сразу отреагировала на сообщение.

"Они что там, в какой параллельной Вселенной живут?!", — написала удивленная Кошмал.

Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине Анна Кошмал разорвала отношения с российскими актерами из сериала "Сваты", поддержавшими убийства украинцев. Из-за позиции украинки бывшие коллеги начали публично оскорблять ее. Однажды Кошмал показала, какие гневные сообщения получает от Инны Королевой, сыгравшей ее маму в сериале.

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