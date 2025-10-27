- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 470
- Время на прочтение
- 1 мин
Анну Кошмал с 7-месячной дочкой посреди ночи "скорая" забрала в больницу
Похоже, ночь у артистки была не из приятных.
Украинская актриса Анна Кошмал заставила поклонников очень сильно волноваться за нее.
Артистка в своем Instagram опубликовала фото с 7-летней дочерью Софией. Кадр был сделан в карете скорой помощи. На снимке актриса сидела и держала на руках маленькую дочь.
В посте Анна Кошмал в шутку отметила, что ночью им не спалось, и они катались в карете скорой помощи. Артистка также указала, что это было в 04:00.
"Это нам с Софией не спится и мы катаемся ночью на карете скорой помощи", - говорит артистка.
Похоже, у маленькой Софии возникли проблемы со здоровьем, что Анне Кошмал пришлось срочно обращаться к медикам за помощью. Поэтому, актрису вместе с дочкой "скорой" забрали в больницу.
