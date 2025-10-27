Анну Кошмал с 7-месячной дочкой посреди ночи "скорая" забрала в больницу

Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал заставила поклонников очень сильно волноваться за нее.

Артистка в своем Instagram опубликовала фото с 7-летней дочерью Софией. Кадр был сделан в карете скорой помощи. На снимке актриса сидела и держала на руках маленькую дочь.

В посте Анна Кошмал в шутку отметила, что ночью им не спалось, и они катались в карете скорой помощи. Артистка также указала, что это было в 04:00.

"Это нам с Софией не спится и мы катаемся ночью на карете скорой помощи", - говорит артистка.

Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

Похоже, у маленькой Софии возникли проблемы со здоровьем, что Анне Кошмал пришлось срочно обращаться к медикам за помощью. Поэтому, актрису вместе с дочкой "скорой" забрали в больницу.

Напомним, недавно артистка Анна Саливанчук вместе с 9-летним сыном попала в больницу. Как оказалось, Глеб серьезно травмировался на тхэквондо.