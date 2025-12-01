Анну Сагайдачную заподозрили в третьей беременности: актриса ответила, действительно ли в положении

Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya

Украинскую актрису Анну Сагайдачную заподозрили в третьей беременности.

Слухи о том, что знаменитость в положении, появились на не пустом месте. На днях артистка опубликовала в Instagram ролик, как сообщает друзьям важную новость. Тем временем приятели Анны Сагайдачной были действительно шокированы от этого, но при этом искренне радовались за нее.

Актриса пока что держит интригу, какую же такую новость сообщила друзьям. Тем временем у поклонников звезды появились свои теории. Они подозревают, что знаменитость беременна в третий раз. Якобы реакция друзей это подтверждает. Кроме того, некоторые обращали внимание, что у Анны Сагайдачной уже и виднеется округлый животик.

На проекте "Ранок у великому місті" актриса уже прокомментировала слухи о будущем пополнении в ее семье. Артистка уверяет, что пока не беременна. Что же касается ее животика, то, по словам Сагайдачной, она просто набрала вес.

Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya

"Я (в положении - прим. ред.)? Боже мой! Я немножко поправилась, вы что! Нет (не беременна - прим. ред.)", - отрезала артистка.

Сейчас Анна Сагайдачная воспитывает сына Тимура и дочь Миру. Кстати, вскоре девочка будет праздновать день рождения. 9 декабря ей исполнится годик. Анна Сагайдачная говорит, что они не будут устраивать громких празднований, поскольку дочь еще маленькая. Вместо этого актриса проведет день рождения Миры в семейном кругу.

"9 декабря нам уже год. Я пока понимаю, что она еще очень маленькая. Празднование какого-то такого - она еще его не поймет. Это больше для взрослых. Поэтому, думаю, что как-то в семейном кругу вместе с детьми, с родителями", - поделилась актриса.

Анна Сагайдачная с дочерью и сыном / © instagram.com/annasagaidachnaya

Напомним, Анна Сагайдачная воспитывает сына от бывшего мужа. Недавно знаменитость призналась, в каких отношениях осталась с Евгением Третьяком после развода и как с ним поделила опеку над Тимуром.