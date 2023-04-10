Анну Тринчер обвинили во лжи и невыплате гонорара за работу: певица ответила

Украинская певица Анна Тринчер попала в громкий скандал.

Контентмейкер Луиза, с которой сотрудничала исполнительница, сделала скандальные заявления. Девушка в своем TikTok рассказала, что Тринчер недобросовестно отнеслась к ее работе. По словам контентмейкера, сначала Анна опоздала на съемки контента и задержала ее на полтора часа. Также девушка возмутилась, что снимали они нижнее белье, хотя договаривались совсем о другом.

Анна Тринчер

"Аня написала и предложила сотрудничество, мы сделали Zoom (видео-разговор) и согласовали даты, с меня должна была прозвучать интересная идея. Аня и ее менеджер опоздали на съемку на 20 минут. Приехав они сказали, что мы должны снять белье, а мы договорились о другом", — рассказала девушка.

Анна Тринчер

Более того, по словам контентмейкера Анна отказалась ей платить за работу, заявив, что контент ей не понравился.

Анна Тринчер

"Мы договорились о цене и времени. Аня задержала меня на 1,5 часа и отказалась платить, сказала, что это пробный срок (об этом договоренности не было, я бесплатно не работаю). Потом, когда я скинула материал через час после съемок, ее менеджер решила выкрутиться, чтобы не платить, и сказала, что им не нравится. Хотя до того, пока мы сидели, им все нравилось", — написала контентмейкер.

Анна Тринчер

Впрочем, и Анна не стала молчать. Исполнительница рассказала свою версию. По словам артистки, она хотела взять Луизу в свою команду, поэтому организовала пробные съемки. В частности, артистка показала доказательства своих слов – скриншоты их переписки, где контентмейкер была предупреждена о съемке нижнего белья, а также, что гонорар она будет получать после испытательного срока.

Анна Тринчер

Анна Тринчер

"Мы сделали с ней Zoom, который, как оказалось, она в крысу записывала. Это просто невоспитанно и неэтично. Мы договорились на тестовые пробные съемки, чтобы я поняла, насколько ее навыки мне подходят. Я сказала, мне нужно, чтобы ты на 30 минут подошла на съемку, сняла контент, смонтировала 1-2 видео, чтобы я посмотрела насколько ты профессионально умеешь это делать. Это мы проговорили в Zoom, и моя менеджер еще это прописала ей в Telegram", — отметила Анна.

@annatrincher Не все привычки включать ум и разбирать в ситуации) молчать я не стану) полная информация в инстаграмме annatrincher_official ❗️ Скоро вторая часть) ♬ оригинальный звук — Анна Тринчер

Также Тринчер добавила, что согласилась на сотрудничество, ведь работы контентмейкера ей понравились. Впрочем, певица нашла доказательства, что девушка просто выдает чужие работы за свои.

"Мой знакомый фотограф прислала мне видео о том, что весь ее визуал, который она публикует у себя на рабочем аккаунте – это просто нагло украденный контент у других контентмейкеров", — добавила Анна.

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