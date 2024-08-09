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Анну Тринчер обворовали более чем на 220 тысяч гривен прямо во время концерта

Анну Тринчер обворовали более чем на 220 тысяч гривен прямо во время концерта

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка рассказала, как с ней случился неприятный инцидент.

Украинская певица Анна Тринчер шокировала, что стала жертвой воров.

Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram. Певица поделилась, что досадный инцидент с ней случился прямо во время ее концерта. К слову, перед выступлением звезда сняла с себя драгоценные украшения, положила его в специальный мешочек, после чего спрятала в сумочке.

Анна Тринчер стала жертвой ограбления / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер стала жертвой ограбления / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Однако это не помешало ворам его утащить. В частности, у Анны Тринчер украли кольцо и браслет от Cartier. Стоимость стащенных украшений составила 5 тысяч евро, что в гривнах более чем 224 тысяч. Артистка говорит, что ей очень досадно, что произошел такой неприятный инцидент и что она потеряла драгоценности, на которые сама зарабатывала средства. Тем не менее, как отметила Тринчер, сам концерт прошел отлично.

Анна Тринчер стала жертвой ограбления / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер стала жертвой ограбления / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Утро не с приятных новостей… Плюс один крутой концерт, минус 5 тысяч евро. Браслет и кольцо от Cartier (украли – прим. ред.), своими руками и мозгами заработаные", — поделилась артистка.

Анна Тринчер стала жертвой ограбления / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер стала жертвой ограбления / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недавно актер Андрей Валенский, который на фронте получил серьезное ранение, стал жертвой ограбления. У артиста украли средства, которые он собирал на операцию и реабилитацию.

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