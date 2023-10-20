Анну Тринчер в мини-платье застали за страстными объятиями не с мужем

Украинская певица Анна Тринчер порадовала поклонников выпуском новой музыкальной работы "Цілуй", которую записала в дуэте с исполнителем DEMCHUK.

О своей совместной работе артисты говорят, что она о тех ощущениях пылкой влюбленности, которая возникает в начале отношений:

"Для меня "Цілуй" – это взрывная смесь эмоций, которая попадает в каждую клеточку. Она о тех самых горячих отношениях, когда у вас все только начинается", – прокомментировала Тринчер.

А DEMCHUK признался, что поклонники его замучили вопросами, когда состоится релиз композиции. В первый раз она прозвучала во время недавнего концерта артистов. Видео с выступлением завирусилось в Сети и набрало более 100 тысяч просмотров.

Анна Тринчер и DEMCHUK

Анна Тринчер и DEMCHUK подкрепили премьеру композиции довольно пикантной фотосессией, где страстно обнимались, держались за руки и чуть ли не целовались.

Анна Тринчер и DEMCHUK

Анна Тринчер и DEMCHUK

Анна Тринчер и DEMCHUK

Анна Тринчер и DEMCHUK

Напомним, недавно Анна Тринчер взбудоражила воображение поклонников, снявшись в откровенном купальнике в душе. Артистка продемонстрировала свои соблазнительные формы.

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