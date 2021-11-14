Антин Мухарский рассказал о сексе с на 19 лет младшей женой в необычных местах

Пара призналась, что их возбуждают предметы искусства.
Украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский счастлив вместе с молодой женой Елизаветой Бельской, говорится в "Светской жизни".
На 19 лет младшая Елизавета поддерживает все творческие эксперименты своего возлюбленного. Сейчас она соведущая его программы, а семь лет назад была составительницей его книги.
"Наши отношения начинались не с любви. Они начинались с уважения и доверия. Мы работали в офисе. А близки мы стали – конкретная дата: 24 августа 2014 года", — вспомнил Мухарский.
Чтобы отношения продержались как можно дольше, пара начала все с чистого листа.
"Вы берете меня как человека, который только ступает на путь новой семьи, поэтому вот моя справка. Резус фактор, анализы того и того, количество гемоглобина, отсутствие инфекций в организме после бурной жизни. У меня довольно бурная жизнь была предыдущая", – рассказал артист.
Пара сначала тайно обвенчалась в Киеве, а затем обручилась в Турции в консульстве. Влюбленные рассказали, что любят небанальные развлечения. Особенно супругов вдохновляют путешествия с эротическим уклоном:
"Античные города, раскопки, замки, дворцы, какие-то особенные места на природе и там мы их, так сказать, эротично освящаем", — сказала Бельская.
"Так мы освятили Парфенон, мы освятили замок в Стокгольме, мы освятили храм Нимфеи в Турции. Много мест в Европе. Мы получаем возбуждение от предметов искусства", — добавил Мухарский.
Интересно, что даже после нескольких лет венчания пара называет друг друга на "вы". "Я хочу уберечь наше пространство от пренебрежения друг к другу", — объяснил решение супругов Мухарский.
"Трудно поругаться, на "вы" ты не сможешь употребить какое-нибудь невежливое слово", — добавила Бельская.
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