Антин Мухарский рассказал о сексе с на 19 лет младшей женой в необычных местах

Пара призналась, что их возбуждают предметы искусства.

Украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский счастлив вместе с молодой женой Елизаветой Бельской, говорится в "Светской жизни".

На 19 лет младшая Елизавета поддерживает все творческие эксперименты своего возлюбленного. Сейчас она соведущая его программы, а семь лет назад была составительницей его книги.

"Наши отношения начинались не с любви. Они начинались с уважения и доверия. Мы работали в офисе. А близки мы стали – конкретная дата: 24 августа 2014 года", — вспомнил Мухарский.

Чтобы отношения продержались как можно дольше, пара начала все с чистого листа.

"Вы берете меня как человека, который только ступает на путь новой семьи, поэтому вот моя справка. Резус фактор, анализы того и того, количество гемоглобина, отсутствие инфекций в организме после бурной жизни. У меня довольно бурная жизнь была предыдущая", – рассказал артист.

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Пара сначала тайно обвенчалась в Киеве, а затем обручилась в Турции в консульстве. Влюбленные рассказали, что любят небанальные развлечения. Особенно супругов вдохновляют путешествия с эротическим уклоном:

"Античные города, раскопки, замки, дворцы, какие-то особенные места на природе и там мы их, так сказать, эротично освящаем", — сказала Бельская.

"Так мы освятили Парфенон, мы освятили замок в Стокгольме, мы освятили храм Нимфеи в Турции. Много мест в Европе. Мы получаем возбуждение от предметов искусства", — добавил Мухарский.

Интересно, что даже после нескольких лет венчания пара называет друг друга на "вы". "Я хочу уберечь наше пространство от пренебрежения друг к другу", — объяснил решение супругов Мухарский.

"Трудно поругаться, на "вы" ты не сможешь употребить какое-нибудь невежливое слово", — добавила Бельская.

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