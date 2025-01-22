Антипремия "Золотая малина": какие фильмы стали разочарованием и кто из актеров оказался худшим

Главная антикинопремия года "Золотая малина" наконец-то объявила список номинантов.

Вручение статуэток за сомнительные достижения в мире кино за 2024 год состоится уже 1 марта в Лос-Анджелесе. А пока что оргкомитет определился с фильмами и актерами, которые разчаровали зрителей. Среди номинаций в основном лидируют экранизации комиксов — "Ворон", "Мадам Паутина", "Джокер: безумие на двоих" и "Крейвен-охотник".

Номинантов на антипремию обнародовали на официальном сайте "Золотой малины", редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с их полным списком.

Худший фильм

"Бордерлендс"

"Джокер: Безумие на двоих"

"Мадам Паутина"

"Мегалополис"

"Рейган"

Худший режиссер

Эс Джей Кларксон ("Мадам Паутина")

Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис")

Тодд Филлипс ("Джокер: Безумие на двоих")

Элай Рот ("Бордерлендз")

Джерри Сайнфелд ("Без глазури")

Джерри Сайнфелд / Фото: Associated Press

Худший актер

Джек Блэк ("Дорогой Санта")

Закари Ливай ("Гарольд и волшебный мелок")

Хоакин Феникс ("Джокер: Безумие на двоих")

Деннис Куэйд ("Рейган")

Джерри Сайнфелд ("Без глазури")

Худшая актриса

Кейт Бланшетт (Бордерлендз)

Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих")

Брайс Даллас Ховард ("Аргайл: Супершпион")

Дакота Джонсон ("Мадам Паутина")

Дженнифер Лопес ("Атлас")

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Худший актер второго плана

Джек Блэк ("Бордерлендз")

Кевин Харт ("Бордерлендз")

Шайа Лабаф ("Мегалополис")

Тахар Рахим ("Мадам Паутина")

Джон Войт ("Мегалополис", "Рейган", Shadow Land, Strangers)

Худшая актриса второго плана

Ариана Дебос ("Аргайл: Супершпион", "Крейвен-охотник")

Лесли-Энн Даун ("Рейган")

Эмма Робертс ("Мадам Паутина")

Эми Шумер ("Без глазури")

FKA Twigs ("Ворон")

FKA Twigs / Фото: Associated Press

Худший приквел, ремейк или сиквел фильма

"Ворон"

"Джокер: Безумие на двоих"

"Крейвен-охотник"

"Муфаса: Король Лев"

"Мятежная Луна. Часть вторая: Оставляющая шрамы"

Худший сценарий

"Джокер: Безумие на двоих"

"Крейвен-охотник"

"Мадам Паутина"

"Мегалополис"

"Рейган"

Напомним, премия "Золотая малина" является антиподом "Оскара". Номинантов на главу кинопремию года пока что не объявляли. Более того, из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе "Оскар" впервые за всю историю существования оказался под угрозой отмены.

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