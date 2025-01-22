Антипремия "Золотая малина": какие фильмы стали разочарованием и кто из актеров оказался худшим

Лидерами в номинациях стали экранизации комиксов.
Главная антикинопремия года "Золотая малина" наконец-то объявила список номинантов.
Вручение статуэток за сомнительные достижения в мире кино за 2024 год состоится уже 1 марта в Лос-Анджелесе. А пока что оргкомитет определился с фильмами и актерами, которые разчаровали зрителей. Среди номинаций в основном лидируют экранизации комиксов — "Ворон", "Мадам Паутина", "Джокер: безумие на двоих" и "Крейвен-охотник".
Номинантов на антипремию обнародовали на официальном сайте "Золотой малины", редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с их полным списком.
Худший фильм
- "Бордерлендс"
- "Джокер: Безумие на двоих"
- "Мадам Паутина"
- "Мегалополис"
- "Рейган"
Худший режиссер
- Эс Джей Кларксон ("Мадам Паутина")
- Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис")
- Тодд Филлипс ("Джокер: Безумие на двоих")
- Элай Рот ("Бордерлендз")
- Джерри Сайнфелд ("Без глазури")
Худший актер
- Джек Блэк ("Дорогой Санта")
- Закари Ливай ("Гарольд и волшебный мелок")
- Хоакин Феникс ("Джокер: Безумие на двоих")
- Деннис Куэйд ("Рейган")
- Джерри Сайнфелд ("Без глазури")
Худшая актриса
- Кейт Бланшетт (Бордерлендз)
- Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих")
- Брайс Даллас Ховард ("Аргайл: Супершпион")
- Дакота Джонсон ("Мадам Паутина")
- Дженнифер Лопес ("Атлас")
Худший актер второго плана
- Джек Блэк ("Бордерлендз")
- Кевин Харт ("Бордерлендз")
- Шайа Лабаф ("Мегалополис")
- Тахар Рахим ("Мадам Паутина")
- Джон Войт ("Мегалополис", "Рейган", Shadow Land, Strangers)
Худшая актриса второго плана
- Ариана Дебос ("Аргайл: Супершпион", "Крейвен-охотник")
- Лесли-Энн Даун ("Рейган")
- Эмма Робертс ("Мадам Паутина")
- Эми Шумер ("Без глазури")
- FKA Twigs ("Ворон")
Худший приквел, ремейк или сиквел фильма
- "Ворон"
- "Джокер: Безумие на двоих"
- "Крейвен-охотник"
- "Муфаса: Король Лев"
- "Мятежная Луна. Часть вторая: Оставляющая шрамы"
Худший сценарий
- "Джокер: Безумие на двоих"
- "Крейвен-охотник"
- "Мадам Паутина"
- "Мегалополис"
- "Рейган"
Напомним, премия "Золотая малина" является антиподом "Оскара". Номинантов на главу кинопремию года пока что не объявляли. Более того, из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе "Оскар" впервые за всю историю существования оказался под угрозой отмены.
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