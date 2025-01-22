Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Антипремия "Золотая малина": какие фильмы стали разочарованием и кто из актеров оказался худшим

Антипремия "Золотая малина": какие фильмы стали разочарованием и кто из актеров оказался худшим

Леди Гага и Хоакин Феникс / Фото: Associated Press

Лидерами в номинациях стали экранизации комиксов.

Главная антикинопремия года "Золотая малина" наконец-то объявила список номинантов.

Вручение статуэток за сомнительные достижения в мире кино за 2024 год состоится уже 1 марта в Лос-Анджелесе. А пока что оргкомитет определился с фильмами и актерами, которые разчаровали зрителей. Среди номинаций в основном лидируют экранизации комиксов — "Ворон", "Мадам Паутина", "Джокер: безумие на двоих" и "Крейвен-охотник".

Номинантов на антипремию обнародовали на официальном сайте "Золотой малины", редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с их полным списком.

Худший фильм

  • "Бордерлендс"
  • "Джокер: Безумие на двоих"
  • "Мадам Паутина"
  • "Мегалополис"
  • "Рейган"

Худший режиссер

  • Эс Джей Кларксон ("Мадам Паутина")
  • Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис")
  • Тодд Филлипс ("Джокер: Безумие на двоих")
  • Элай Рот ("Бордерлендз")
  • Джерри Сайнфелд ("Без глазури")
Джерри Сайнфелд / © Associated Press
Джерри Сайнфелд / Фото: Associated Press

Худший актер

  • Джек Блэк ("Дорогой Санта")
  • Закари Ливай ("Гарольд и волшебный мелок")
  • Хоакин Феникс ("Джокер: Безумие на двоих")
  • Деннис Куэйд ("Рейган")
  • Джерри Сайнфелд ("Без глазури")

Худшая актриса

  • Кейт Бланшетт (Бордерлендз)
  • Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих")
  • Брайс Даллас Ховард ("Аргайл: Супершпион")
  • Дакота Джонсон ("Мадам Паутина")
  • Дженнифер Лопес ("Атлас")
Дженнифер Лопес / © Associated Press
Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Худший актер второго плана

  • Джек Блэк ("Бордерлендз")
  • Кевин Харт ("Бордерлендз")
  • Шайа Лабаф ("Мегалополис")
  • Тахар Рахим ("Мадам Паутина")
  • Джон Войт ("Мегалополис", "Рейган", Shadow Land, Strangers)

Худшая актриса второго плана

  • Ариана Дебос ("Аргайл: Супершпион", "Крейвен-охотник")
  • Лесли-Энн Даун ("Рейган")
  • Эмма Робертс ("Мадам Паутина")
  • Эми Шумер ("Без глазури")
  • FKA Twigs ("Ворон")
FKA Twigs / © Associated Press
FKA Twigs / Фото: Associated Press

Худший приквел, ремейк или сиквел фильма

  • "Ворон"
  • "Джокер: Безумие на двоих"
  • "Крейвен-охотник"
  • "Муфаса: Король Лев"
  • "Мятежная Луна. Часть вторая: Оставляющая шрамы"

Худший сценарий

  • "Джокер: Безумие на двоих"
  • "Крейвен-охотник"
  • "Мадам Паутина"
  • "Мегалополис"
  • "Рейган"

Напомним, премия "Золотая малина" является антиподом "Оскара". Номинантов на главу кинопремию года пока что не объявляли. Более того, из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе "Оскар" впервые за всю историю существования оказался под угрозой отмены.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация