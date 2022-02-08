Антипремия "Золотая малина": кинокритики будут выбирать худший фильм с Брюсом Уиллисом

Худший фильм с Брюсом Уиллисом выберут в конце марта.

Антипремия в сфере киноиндустрии "Золотая малина" создала отдельную категорию для фильмов с Брюсом Уиллисом.

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Об этом 8 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.



Награды за самые плохие фильмы вручают с 1981 года – их анонимно выбирают полтысячи членов жюри из разных стран.

За 2021 год номинантов немало, но настолько не повезло, похоже, только Брюсу Уиллису. Он в прошлом году поработал очень плодотворно — снялся сразу в восьми фильмах. Они, по мнению критиков, заслужили отдельную категорию — "худшая игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года".

В какой именно из этих лент актер показал себя, по мнению критиков, самое несовершенное – объявят в конце марта.

"Золотую малину" обычно вручают в канун "Оскара".

Известная антипремия "Золотая малина" создала отдельную категорию для фильмов с Брюсом Уиллисом

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