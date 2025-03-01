Антипремия "Золотая малина": назван худший фильм и провальные актеры

Уже традиционно за день до престижной кинопремии "Оскар" главная антикинопремия года "Золотая малина" опубликовала список победителей.

1 марта в Лос-Анджелесе состоялось вручение статуэток за самые плохие роли, фильмы и режиссерский замысел предыдущего года. Оргкомитет избрал победителей путем голосования 1202 членов жюри – в них вошли кинокритики, журналисты и другие.

Так, самым большим разочарованием в киномире в прошлом году стала "Мадам паутина". Также провальным признали фильм, которого недавно все так долго ждали — "Джокер: Безумие на двоих", где главные роли сыграли Леди Гага и Хоакин Феникс. На антипремии им почетно присвоили звание "Худшей пары на экране", а самой ленте — "Худший сиквел".

Хоакин Феникс и Леди Гага / Фото: Associated Press

Взглянуть на список победителей 45-й ежегодной премии "Золотая малина" редакция ТСН предлагает ниже:

Худший фильм – "Мадам Паутина"

Худший актер – Джерри Сайнфелд ("Без глазури")

Джерри Сайнфелд / Фото: Associated Press

Худшая актриса – ("Мадам Паутина")

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Худший актер второго плана – Джон Войт ("Мегалополис", "Рейган", "Земля теней" и "Незнакомцы")

Худшая актриса второго плана – Эми Шумер ("Без глазури")

Худшая пара в фильме – Хоакин Феникс и Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих")

Леди Гага и Хоакин Феникс / Фото: Associated Press

Худший приквел, римейк или сиквел фильма – "Джокер: Безумие на двоих"

Худший сценарий – "Мадам Паутина"

Худший режиссер – Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис")

Награда за восстановление репутации – Памела Андерсон ("Последняя шоу-герл")

Напомним, в ночь на 3 марта состоится главное событие в киномире – торжественная церемония "Оскар-2025". Редакция сайта ТСН.ua будет следить за самым главным и первым сообщит победителей главных номинаций. А пока предлагаем ознакомиться с самым главным – где и во сколько смотреть кинопремию, есть ли в номинациях Украина и что известно о скандалах.

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