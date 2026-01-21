ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
160
Время на прочтение
2 мин

Антипремия "Золотая малина": назван полный список номинантов на звание худших фильмов и актеров

Стало известно, какие фильмы оказались провалом 2025 года и кто из актеров может претендует на звание худшего.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Натали Портман

Натали Портман / © Associated Press

46-я по счету главная антипремия года "Золотая малина" объявила полный список номинантов.

Вручение "наград" за сомнительные достижения в мире кино традиционно состоится накануне торжественной церемонии "Оскара". В этом году лауреатов объявят 14 марта. А пока же предлагаем ознакомиться со списком номинантов.

В общем, больше всего номинаций получила адаптация "Белоснежки". Ленту не оценили ни зрители, ни критики, а также она провалилась в прокате. Также шесть номинаций получил переосмысленный фильм "Война миров". Что касается актеров, то в перечне есть громкие имена, которые ранее получали "Оскар".

Список номинантов на "Золотую малину-2026"

Худший фильм

  • "Электрический штат"

  • "Последнее завтра"

  • "Белоснежка"

  • "Звёздный путь: Секция 31"

  • "Война миров"

Худший режиссер

  • Рич Ли ("Война миров")

  • Олатунде Осунсанми ("Звездный путь: Секция 31")

  • Братья Руссо ("Электрический штат")

  • Трей Эдвард Шульц ("Последнее завтра")

  • Марк Уэбб ("Белоснежка")

Марк Уэбб / © Associated Press

Марк Уэбб / © Associated Press

Худший актер

  • Дэйв Батиста ("В потерянных землях")

  • Айс Кьюб ("Война миров")

  • Скотт Иствуд ("Аларум")

  • Джаред Лето ("Трон: Арес")

  • The Weeknd ("Последнее завтра")

Худшая актриса

  • Ариана Дебос ("Любовь - боль")

  • Милла Йовович ("В потерянных землях")

  • Натали Портман ("Источник вечной молодости")

  • Ребел Уилсон ("Шпионская свадьба")

  • Мишель Йео ("Звездный путь: Секция 31")

Мишель Йео / © Associated Press

Мишель Йео / © Associated Press

Худший актер второго плана

  • Семеро искусственных гномов ("Белоснежка")

  • Николас Кейдж ("Стрелки")

  • Стивен Дорфф ("Шпионская свадьба")

  • Грег Киннер ("Вне зоны доступа")

  • Сильвестр Сталлоне ("Аларум")

Худшая актриса второго плана

  • Анна Кламски ("Шпионская свадьба")

  • Эма Хорват ("Незнакомцы. Глава 2")

  • Скарлетт Роуз Сталлоне ("Стрелки")

  • Кейси Рол ("Звездный путь: Секция 31")

  • Изис Вальверде ("Аларум")

Изис Вальверде / © Associated Press

Изис Вальверде / © Associated Press

Худший приквел, ремейк или сиквел фильма

  • "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"

  • "Пять ночей с Фредди 2"

  • "Смурфики в кино"

  • "Белоснежка"

  • "Война миров"

Худший сценарий

  • "Электрический штат"

  • "Последнее завтра"

  • "Белоснежка"

  • "Звездный путь: Секция 31"

  • "Война миров"

Напомним, недавно отгремела торжественная церемония кинопремии "Золотой глобус", которую часто называют репетицией "Оскара". Редакция сайта ТСН.ua уже написала полный список лауреатов.

Дата публикации
Количество просмотров
160
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie