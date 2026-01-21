Антипремия "Золотая малина": назван полный список номинантов на звание худших фильмов и актеров

Натали Портман / © Associated Press

46-я по счету главная антипремия года "Золотая малина" объявила полный список номинантов.

Вручение "наград" за сомнительные достижения в мире кино традиционно состоится накануне торжественной церемонии "Оскара". В этом году лауреатов объявят 14 марта. А пока же предлагаем ознакомиться со списком номинантов.

В общем, больше всего номинаций получила адаптация "Белоснежки". Ленту не оценили ни зрители, ни критики, а также она провалилась в прокате. Также шесть номинаций получил переосмысленный фильм "Война миров". Что касается актеров, то в перечне есть громкие имена, которые ранее получали "Оскар".

Список номинантов на "Золотую малину-2026"

Худший фильм

"Электрический штат"

"Последнее завтра"

"Белоснежка"

"Звёздный путь: Секция 31"

"Война миров"

Худший режиссер

Рич Ли ("Война миров")

Олатунде Осунсанми ("Звездный путь: Секция 31")

Братья Руссо ("Электрический штат")

Трей Эдвард Шульц ("Последнее завтра")

Марк Уэбб ("Белоснежка")

Марк Уэбб / © Associated Press

Худший актер

Дэйв Батиста ("В потерянных землях")

Айс Кьюб ("Война миров")

Скотт Иствуд ("Аларум")

Джаред Лето ("Трон: Арес")

The Weeknd ("Последнее завтра")

Худшая актриса

Ариана Дебос ("Любовь - боль")

Милла Йовович ("В потерянных землях")

Натали Портман ("Источник вечной молодости")

Ребел Уилсон ("Шпионская свадьба")

Мишель Йео ("Звездный путь: Секция 31")

Мишель Йео / © Associated Press

Худший актер второго плана

Семеро искусственных гномов ("Белоснежка")

Николас Кейдж ("Стрелки")

Стивен Дорфф ("Шпионская свадьба")

Грег Киннер ("Вне зоны доступа")

Сильвестр Сталлоне ("Аларум")

Худшая актриса второго плана

Анна Кламски ("Шпионская свадьба")

Эма Хорват ("Незнакомцы. Глава 2")

Скарлетт Роуз Сталлоне ("Стрелки")

Кейси Рол ("Звездный путь: Секция 31")

Изис Вальверде ("Аларум")

Изис Вальверде / © Associated Press

Худший приквел, ремейк или сиквел фильма

"Я знаю, что вы сделали прошлым летом"

"Пять ночей с Фредди 2"

"Смурфики в кино"

"Белоснежка"

"Война миров"

Худший сценарий

"Электрический штат"

"Последнее завтра"

"Белоснежка"

"Звездный путь: Секция 31"

"Война миров"

Напомним, недавно отгремела торжественная церемония кинопремии "Золотой глобус", которую часто называют репетицией "Оскара". Редакция сайта ТСН.ua уже написала полный список лауреатов.