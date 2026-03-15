Антипремия "Золотая малина": названы фильм и актеры, которые стали провалом года
Уже традиционно накануне "Оскара" в Лос-Анджелесе состоялась антикинопремия.
Накануне вручения статуэток "Оскара-2026" организаторы сатирической кинопремии "Золотая малина" объявили победителей 46-й церемонии.
Как известно, антипремия традиционно отмечает самые слабые работы и самых неудачных звезд в киноиндустрии за год. Так, главным «триумфатором» на этот раз стала лента «Война миров», которая получила сразу пять наград. Фильм, где главную роль исполнил рэпер Ice Cube, признали худшим фильмом 2025 года.
Картина получила «малину» в ключевых категориях: худший фильм, худший ремейк, худший сценарий и худший режиссер. Антипремию за режиссуру получил Рич Ли, которого критики обвинили в том, что он неудачно переосмыслил классический роман Герберт Уэллс, используя нелепые сюжетные ходы, слабые диалоги и довольно забавную актерскую игру главного героя.
В то же время специальную награду за восстановление репутации получила актриса Кейт Хадсон. Ее отметили за роль в фильме «Песня любви», которая, по мнению организаторов, помогла ей вернуть доверие критиков после предыдущих неудачных работ.
Победители «Золотой малины-2026»
Худший фильм — «Война миров»
Худший режиссер — Рич Ли («Война миров»)
Худший сценарий — «Война миров» (Марк Хаймен, Кенни Голди)
Худший актер — Ice Cube («Война миров»)
Худший актер второго плана — все семь гномов из фильма «Белоснежка»
Худшая актриса — Ребел Уилсон («Шпионская свадьба»)
Худшая актриса второго плана — Скарлетт Роуз Сталлоне («Стрелки»)
Худшая комбинация на экране — все семь гномов из фильма «Белоснежка»
Худший приквел, сиквел или ремейк — «Война миров»
Награда за восстановление репутации — Кейт Хадсон («Песнь любви»)
Победителей «Золотой малины» определяют путем онлайн-голосования 1223 членов организации из всех 50 штатов США и более двух десятков стран. Традиционно результаты объявляют за день до вручения «Оскаров».
Кстати, 98-я церемония премии «Оскар» состоится уже 15 марта. Редакция сайта ТСН.ua собрала все, что нужно знать о нынешней кинопремии — где и когда смотреть и самые громкие скандалы.