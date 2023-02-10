"Антитела" представили снятый на фронте эмоциональный клип "Фортеця Бахмут" – съемки согласовали ВСУ

В кадре зрители увидят настоящих военных и реальную, не постановочную работу украинской артиллерии по враждебным целям.
Группа "Антитела" выпустила эмоциональный клип на мощную композицию "Фортеця Бахмут". Видео к композиции музыканты сняли на передовой.
В видео зрители увидят настоящих военных и реальную, не постановочную работу украинской артиллерии по враждебным целям в самой горячей точке мира сегодня – Бахмуте.
Ради клипа "Антитела" снова отправились на фронт и трое суток провели вместе с гаубичным расчетом, чтобы снять новое мотивирующее видео для всех украинских военных. Бахмут стал одним из символов войны. И песня и клип посвящены всем Вооруженным силам Украины и всему украинскому народу, который оказывает яростное сопротивление российским оккупантам. Съемки были согласованы, скоординированы и поддержаны командованием сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Почти трое суток при отрицательной температуре и при неблагоприятных погодных условиях, продолжались съемки видеоработы "Фортеця Бахмут" на настоящих позициях во время выполнения боевых задач под Бахмутом. Под наблюдением вражеских разведывательных аппаратов, БПЛА и постоянной угрозе попадания по позициям вражескими кассетными снарядами, ланцетами, в результате контрбатарейной борьбы врага.
"Контрбатарейная борьба – это когда наши артиллерийские позиции враг пытается каким-либо образом уничтожить. Парни стреляют, их позицию выявляют из воздуха, и пока идет работа, враг пытается эту позицию "накрыть", именно поэтому производится несколько выстрелов, выполняется поставленная задача, отрабатываются цели и максимально быстро орудие складывается и переезжает на другую огневую позицию", – поделился подробностями съемок директор группы Сергей Вусик.
В кадре – боевое подразделение 59-го гаубичного артдивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады.
В клипе реальные попадания по реальным враждебным целям (скопление техники, БК врага) из мощной пушки, которую предоставили наши партнеры, М777, в народе – "Три Топора". Одна из самых высокоточных артиллерийских установок в мире.
Съемочный процесс начался заранее. Вместе с командованием выбрали и согласовали определенные позиции, готовились цели. Следующие двое суток продолжались съемки с одновременным изучением местности, работой подразделения и уничтожением врага.
"Синхроны мы снимали уже в Киеве, на Ледовом стадионе. Это закрытая локация, не для всех, кажется, там раньше не снимались клипы, только дорогие коммерческие проекты. Но руководство Ледового, услышав песню и идею видео, узнав для чего и кем она делается – предоставило разрешение на съемку и всестороннюю поддержку. В кадре также боевой автомобиль медицинского подразделения Маэстро 130 бТРО, который использовался на боевых задачах "Антителами". Главные герои клипа вовсе не актеры. А настоящие воины 45-й отдельной артиллерийской бригады", – поделился фронтмен группы Тарас Тополя.
Напомним, на днях музыканты из группы "Антитела" рассказали, что пока они находились на фронте, так называемые "патентные тролли" через суд попытались взыскать с них миллионы гривен и уничтожить их песни.
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