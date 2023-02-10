"Антитела" представили снятый на фронте эмоциональный клип "Фортеця Бахмут" – съемки согласовали ВСУ

В кадре зрители увидят настоящих военных и реальную, не постановочную работу украинской артиллерии по враждебным целям.

Группа "Антитела" выпустила эмоциональный клип на мощную композицию "Фортеця Бахмут". Видео к композиции музыканты сняли на передовой.

В видео зрители увидят настоящих военных и реальную, не постановочную работу украинской артиллерии по враждебным целям в самой горячей точке мира сегодня – Бахмуте.

Ради клипа "Антитела" снова отправились на фронт и трое суток провели вместе с гаубичным расчетом, чтобы снять новое мотивирующее видео для всех украинских военных. Бахмут стал одним из символов войны. И песня и клип посвящены всем Вооруженным силам Украины и всему украинскому народу, который оказывает яростное сопротивление российским оккупантам. Съемки были согласованы, скоординированы и поддержаны командованием сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Антитела" сняли клип на передовой

"Антитела" сняли клип на передовой

"Антитела" сняли клип на передовой

Почти трое суток при отрицательной температуре и при неблагоприятных погодных условиях, продолжались съемки видеоработы "Фортеця Бахмут" на настоящих позициях во время выполнения боевых задач под Бахмутом. Под наблюдением вражеских разведывательных аппаратов, БПЛА и постоянной угрозе попадания по позициям вражескими кассетными снарядами, ланцетами, в результате контрбатарейной борьбы врага.

"Контрбатарейная борьба – это когда наши артиллерийские позиции враг пытается каким-либо образом уничтожить. Парни стреляют, их позицию выявляют из воздуха, и пока идет работа, враг пытается эту позицию "накрыть", именно поэтому производится несколько выстрелов, выполняется поставленная задача, отрабатываются цели и максимально быстро орудие складывается и переезжает на другую огневую позицию", – поделился подробностями съемок директор группы Сергей Вусик.

В кадре – боевое подразделение 59-го гаубичного артдивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады.

В клипе реальные попадания по реальным враждебным целям (скопление техники, БК врага) из мощной пушки, которую предоставили наши партнеры, М777, в народе – "Три Топора". Одна из самых высокоточных артиллерийских установок в мире.

Съемочный процесс начался заранее. Вместе с командованием выбрали и согласовали определенные позиции, готовились цели. Следующие двое суток продолжались съемки с одновременным изучением местности, работой подразделения и уничтожением врага.

"Синхроны мы снимали уже в Киеве, на Ледовом стадионе. Это закрытая локация, не для всех, кажется, там раньше не снимались клипы, только дорогие коммерческие проекты. Но руководство Ледового, услышав песню и идею видео, узнав для чего и кем она делается – предоставило разрешение на съемку и всестороннюю поддержку. В кадре также боевой автомобиль медицинского подразделения Маэстро 130 бТРО, который использовался на боевых задачах "Антителами". Главные герои клипа вовсе не актеры. А настоящие воины 45-й отдельной артиллерийской бригады", – поделился фронтмен группы Тарас Тополя.

"Антитела" сняли клип на передовой

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя

"Антитела" сняли клип на передовой

Напомним, на днях музыканты из группы "Антитела" рассказали, что пока они находились на фронте, так называемые "патентные тролли" через суд попытались взыскать с них миллионы гривен и уничтожить их песни.

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