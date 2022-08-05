"Антитела" специально для ВВС выпустили англоязычную версию хита "Hello": "Слова создавались на передовой"

Это первая песня коллектива после сотрудничества над хитом "2Step" с Эдом Шираном. А также это вторая песня из будущего англоязычного альбома "Антител".

"Hello" станет саундтреком фильма BBC о войне на Украине.

Так, в августе 2022 года песня "Hello" станет саундтреком к документальному фильму международной службы BBC об "Антителах" и войне в Украине Frontman – Frontline. Лента выйдет сначала на специальной платформе BBC iPlayer, а затем на каналах BBC News. Цель фильма — рассказать жителям Соединенного Королевства и мира о творчестве, жизни группы "Антитела" до и во время войны, а также о военной службе на передовой.

"Мы создали английскую версию песни "Hello" почти одновременно с украинской. Но новая реальность заставила переосмыслить эту песню, поэтому в течение войны в Украине у нее появилась новая лирика. Слова создавались на передовой. Сегодня композиция приобрела другие смыслы, которыми мы хотим поделиться с миром. Этой песней мы кричим словами о справедливом, в первую очередь для Украины, мире, а также о тех необратимых последствиях, которые повлечет война, если человечество не остановит агрессора. С глубоким убеждением, что эти переживания близки каждому человеку на нашей планете, каждому человеку, который хочет, чтобы жизнь, мир и справедливость восторжествовали. Мы написали эту песню как обращение к человечеству. Мы обращаемся к каждому гражданину свободного демократического мира и уверены, что нас услышат", — прокомментировал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

В видеоклипе использованы кадры из версии 2019 года, за которую отвечал и в главной роли которой - солист группы Detach Алексей Веренчик, также выступивший режиссером клипа. Новые синхроны были сняты в Харьковской области во время службы группы "Антитела" в составе 130-го батальона Территориальной обороны Киева ВСУ.

Заметим, еще до начала полномасштабного вторжения "Антитела" вступили в ряды Территориальной обороны Киева Вооруженных сил Украины. А с 24 февраля приступили к военной службе в Киеве. Впоследствии, в апреле, батальон, где служат участники группы, отправили на Харьковщину. Там они проходят службу в эвакуационном подразделении "Маэстро" парамедиками-стрелками. О военной службе часто делятся в соцсетях.

Напомним, Надя Дорофеева восхитила фанов украинской версией своего хита raznotsvetnaya. Артистка представила фанам переработанный трек, который называется "різнокольорова".

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