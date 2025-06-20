"Антитела" спели на украинском хит "Смотри в меня" и довели до мурашек реалистичным клипом о войне

Группа "Антитела"

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Украинская группа "Антитела" спела на украинском языке хит "Смотри в меня" и представила клип, которым просто довела до мурашек, ведь там показаны реалии войны.

Композиция была написана почти 15 лет назад. Тогда она стала настоящим хитом. Сегодня песня, которая теперь называется "Дивись у мій екран", получает новую жизнь не только на родном языке, но и в формате мощного видео, которое по масштабам напоминает кино.

Очень символично, что режиссером видео, как и в прошлый раз, выступил выдающийся Виктор Придувалов. Он внес в кадр свой уникальный режиссерский стиль и оставил знаковые визуальные элементы из первой версии клипа - черные барабаны, красные полотна, гитары, кожа, джинс. Однако на этот раз добавился пиксель, и картина разворачивается в совершенно других реалиях.

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Кадр из клипа группы "Антитела"

Сюжет клипа переносит зрителя с гонок на авто по улицам мирного города (как было в предыдущей версии) к нынешней войне. Главный герой - дронщик, украинский воин, который управляет беспилотником. Именно в его экран мы и смотрим - видим правду войны его глазами. В лирической части появляется образ возлюбленной, которая ждет его дома, в тылу. Эта связь между фронтом и мирной жизнью - лейтмотив видео.

"Смотри в мой экран" - это история ожидания, надежды, поддержки побратимов, которая происходит ежедневно в жизни тысяч украинцев. Это видеоработа не о выдумке, а о правде - о той, которая болит, держит и вдохновляет. Мы хотели передать, что даже на расстоянии, даже сквозь войну, любовь живет - через взгляд, через экран, через сердце", - комментирует работу лидер группы Тарас Тополя.

Напомним, недавно команда VIP Тернополь и их музыкальный проект ВИА Кипяток выпустили новую песню. Также артисты представили юмористический клип на трек.