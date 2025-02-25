"Антитела" в годовщину войны провозгласили в Лондоне мощную речь: "Ничего об Украине без Украины"

Украинская группа "Антитела" в третью годовщину полномасштабной войны объявила в Лондоне мощную речь в поддержку Украины.

24 февраля лондонская площадь заполнилась тысячами украинцев и британцев. Люди собрались в третью годовщину полномасштабного вторжения России на украинские земли, чтобы показать миру, что украинцы сплочены, что мир ценой поражения невозможен, что война продолжается и страна нуждается в поддержке. На мероприятии также отдали почтение павшим героям, поддержали донатами ВСУ и напомнить о военнопленных, которых нужно возвращать домой.

"Антитела" в Лондоне / Фото: Пресс-служба групы "Антитіла"

Масштабное мероприятие Heart-broken but unbroken объединило выступления британских, канадских и украинских политиков, лидеров влиятельных общественных объединений, союзников, которые в течение трех лет стоят рядом с Украиной. Группа "Антитела" сыграла особый часовой лайв-сет. Во время выступления фронтмен коллектива Тарас Тополя обратился к украинцам и мировому сообществу с мощным месседжем.

"Антитела" в Лондоне / Фото: Пресс-служба групы "Антитіла"

"Нас здесь сегодня больше десяти тысяч! Заполнена площадь до краев. Задача украинцев во всех уголках мира демонстрировать единство и давить на тех политиков, которые ищут дорогу к миру любой ценой. Лозунг сегодняшнего митинга "Ничего об Украине без Украины", и это должно звучать звоном в каждом европейском или в американском кабинете, площади, интервью", - объявил музыкант.

"Антитела" в Лондоне / Фото: Пресс-служба групы "Антитіла"

Напомним, в первый день полномасштабного вторжения участники группы "Антитела" взяли в руки оружие, добровольно приобщившись к Вооруженным силам Украины. Сегодня коллектив вернулся к музыкальной деятельности и через творчество рассказывает миру правду о войне и героическом подвиге украинского народа. Кроме того, музыканты организуют благотворительные концерты на нужды ВСУ.

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