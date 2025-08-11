- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 204
- Время на прочтение
- 1 мин
"Антитела" вернулись из благотворительного тура в США и раскрыли сумму, которую собрали на нужды военных
Также коллектив уже рассказал, на что пойдут собранные средства.
Украинская группа "Антитела" отыграла серию благотворительных концертов в США.
В частности, артисты выступили в таких городах, как Нью-Йорк, Филадельфия и Чикаго. Музыканты не только давали концерты, но и устраивали благотворительные аукционы. Среди лотов были шахматы ручной работы: фигуры отлиты из кусков ракет "Ураган", которыми обстреливали украинские города, а также из гильз, переданных военными 95-й десантно-штурмовой бригады. Также выставлялись ножи танто, которые украинские мастера ковали из обломков техники, уничтоженной под Киевом и Снигиревкой. Кроме того, на аукцион были выставлены артобъекты из частей танков и пушек, шевроны и флаги с подписями
В общем, "Антителам" удалось собрать 5,5 миллионов гривен на нужды Сил обороны. Средства будут направлены на лечение и протезирование тяжелораненых бойцов, а также на закупку инновационных морских дронов "Магура" для Главного Управления Разведки.
Напомним, ранее группа "Антитела" перепела на украинском хит 15-летней давности "Смотри в меня". Также музыканты довели до мурашек реалистичным клипом о войне.