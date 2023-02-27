"Антитіла" ошеломили эмоциональным концентром в Лондоне и спели на одной сцене с легендарными U2

Украинская группа "Антитіла" отыграла эмоциональный концерт в Великобритании и спел вместе с легендарным ирландским коллективом U2.

Музыканты приехали в Лондон, где собрали своих поклонников на своем большом выступлении в Electric Brixton. На сцене "Антитіла" говорили о войне в Украине и исполнили свои главные хиты.

Так, одним из самых эмоциональных стало исполнение группой песни "Фортеця Бахмут", которая уже покорила сердца тысяч украинцев.

Также украинские музыканты спели вместе с ирландскими артистами. После концерта "Антитіла" поблагодарили U2 за такую поддержку Украины и совместную работу.

"Большая честь снова стоять на сцене с вами, ребята. Больше удовольствия – не в подземке. Боно и Эдж приняли участие в нашем концерте в Лондоне. Спасибо за все!", — написал Тарас Тополя в Instagram.

"Антитіла" и U2 / Фото: instagram.com/antytila_official

В свою очередь, ирнландские исполнители высказались, что тоже были рады встретиться с украинцами.

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