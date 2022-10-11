"Антитіла" отменили концерты за границей после ракетных обстрелов Украины: "Нужно быть готовыми"

В понедельник, 10 октября, российская армия нанесла массированный ракетный обстрел по территории Украины. Вражеская атака снова изменила перевернувшую жизнь украинцев.

Группа "Антитіла" тоже должна была принять непростые решения относительно своей творческой деятельности. В октябре коллектив должен был поехать с концертами в Польшу, однако после вражеского обстрела ребята решили, что сейчас больше нужны в своей стране.

"Сотни смертей невинных гражданских людей, разрушение инфраструктуры, важной энергетической инфраструктуры. Все это чем-то напоминает начало войны. Всем понятно, что это новый этап эскалации и чем это закончится – неизвестно. Нам нужно быть готовыми к разным сценариям. Для нас так же понятно, в первую очередь, как гражданам страны, а уже во вторую очередь, как музыкантам, что мы должны быть со своим народом", — обратился к фанатам лидер группы Тарас Тополя.

Запланированные концерты коллектив решил перенести на следующий год. Все это время "Антитіла" будут ждать указания командиров своего батальона и будут помогать всеми силами.

"В этой связи Антитела приняли тяжелое, но важное решение перенести октябрьские концерты в Польше на 2023 год. В это время мы будем оставаться в Украине в тесном сотрудничестве с нашим батальоном и на связи и в координации с нашими командирами", — сообщил Тополя.

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