"Антитіла" выпустили мощную рок-песню к компьютерной игре, где можно управлять дронами и уничтожать орков

Группа "Антитіла" пригласила новую композицию под названием " Мій сокіл". Трек вышел на украинском и английском языках и стал саундтреком к компьютерной игре немецко-финского продакшена "Death from Above".

Музыкальный стиль новой песни отличается от предыдущих композиций "Антитіл" и является одним из самых тяжелых в их репертуаре. Он передает напряженную атмосферу игры, переносит слушателей в мир боевых действий и опасностей.

"Когда IT-компания из Германии попросила нас создать песню для игры – мы заинтересовались, потому что и сами любим компьютерные игры. Когда нам сказали, что игроки будут перевоплощаться в украинских пилотов-операторов беспилотников и уничтожать врага сверху, когда мы узнали, что 70% дохода пойдет на поддержку Вооруженных сил Украины, у нас не было сомнений, участвовать ли в этом", — прокомментировал лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Украиноязычная версия

В клипе к обеим версиям песен музыканты изображают боевые действия, ситуации, с которыми действительно встречаются наши военные на передовой, но в анимированной форме. Враги изображены как орки, свиньи и фактически бесчеловечные создания, какими по существу они являются и которые дали название новому явлению во всемирной истории — рашизму. Эта символика подчеркивает глубокое содержание видео, где украинский пилот и оператор дрона уничтожает врага, олицетворяющего угрозу свободе и независимости.

Англоязычная версия

Суть игры состоит в том, что игрок может управлять поочередно как самим оператором дрона, маневрируя этим персонажем в тылу врага, так и непосредственно беспилотным летательным аппаратом, атакуя им вражеские позиции, уничтожая войска, танки и другие силы врага. Этот баланс между позиционированием и боем создает напряженный игровой процесс, поскольку оператор продвигается дальше на оккупированную территорию, отвоевывая землю, узлы связи и все имущество, когда-то похищенное с территории Украины.

70% вырученных средств от продажи игры будут направлены на поддержку ВСУ и закупку дронов, помогающих эффективнее вести бой и защищаться от вражеских обстрелов. Это инициатива команды разработчиков игры, чтобы поддержать украинских военных и приблизить победу Украины.

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