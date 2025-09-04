Антон Лирник неожиданно вспомнил Украину и поделился размышлениями о войне

Антон Лирник / © instagram.com/lirnik

Реклама

Комик и шоумен Антон Лирник, который долгое время строил карьеру в России, заявил, что сожалеет из-за собственного бездействия во время оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Лирник признал, что в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины, он "не осознал всей серьезности" и ничего не сделал. В то же время артист добавил, что как гражданин Украины должен был делать больше для возвращения оккупированных территорий.

"Это моя вина, которую я принимаю. В 2014 году я как украинец не осознал, что нужно больше делать для того, чтобы вернуть Крым, вернуть Донбасс. Чтобы они были украинскими и чтобы эту тему поднимать", — сказал он.

Реклама

Несмотря на это, покидать Россию Лирник решил только после полномасштабного вторжения в 2022 году. Он заявил, что "потерял все", но не объяснил, почему годами оставался частью российского шоу-бизнеса.

"Я понимал, что меня и в Украине никто не ждет, все считают, что я пророссийский. Но и в России я остаться тоже не мог. Поэтому я разом потерял все и уехал", — прокомментировал он.

Артист также пытался дистанцироваться от бывших коллег в российском шоу "Comedy Club" и выразил непонимание относительно украинских артистов, которые до сих пор работают в РФ.

Антон Лирник / © instagram.com/lirnik

Что известно о позиции Антона Лирника относительно войны РФ против Украины

Реклама

Антон Лирник — комик, известный по "Дуэту имени Чехова" и "Comedy Club".

В начале полномасштабной войны он находился в Москве и записывал обращение к Путину с просьбой о "зеленом коридоре" для гражданских. Впоследствии уехал в Турцию, а позже — в Испанию. Его многолетняя работа в РФ и запоздалая реакция на войну до сих пор вызывают негатив у многих украинцев.

В феврале 2025 года Министерство юстиции РФ внесло его в список "иностранных агентов" за публичную поддержку Украины и критику российских властей.

Напомним, недавно Настя Каменских поплатилась за выступление в США с русскоязычными песнями и заявления вроде "какая разница". Известный украинский бренд разорвал сотрудничество с артисткой.