Антон Лирник признался, когда на самом деле выехал из РФ и почему обращался к Путину в начале войны

Комик и шоумен Антон Лирник, который до 2022 года активно строил карьеру в России, объяснил, когда на самом деле выехал из страны-агрессора и почему записывал скандальное обращение к кремлевскому диктатору путину.

Когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, юморист находился в Москве. Там он работал. В интервью Алине Доротюк шоумен говорит, что сразу же начали обдумывать с женой выезд, но они не могли этого сделать. По словам Лирника, у него самого и у членов его семьи подкосилось здоровье. Кроме того, у шоумена не было средств, чтобы выезжать. Поэтому, Россию Антон Лирник покинул только через месяц после начала полномасштабной войны в Украине.

"В начале полномасштабного вторжения я был в Москве, я там работал. У меня не было возможности сразу уехать. Это было связано со здоровьем моим и моей семьи. У меня не было возможности, чтобы сесть и сразу уехать из России. Я был вынужден там оставаться еще месяц", - говорит шоумен.

Антон Лирник утверждает, что не мог молчать о войне в Украине. Однако, по его словам, у него были ограниченные возможности. В частности, юморист сделал антивоенный пост с призывом остановить это все, но сразу же к нему пришел ФСБшник, который закрыл ему рот. Шоумен утверждает, что именно поэтому и появилась идея записать скандальное обращение к путину. По словам Лирника, видео было в первую очередь направлено для россиян, чтобы они понимали, что в Украине происходят ужасы.

"Молчать я тоже не мог, поэтому сразу написал антивоенный пост. Но надо понимать, в украинцев, которые находились в России на тот момент, были совсем другие возможности для высказываний. Я не мог ничего такого запостить, за что меня могли посадить. Я сделал пост: "Остановите войну!". После этого ко мне пришел ФСБшник: "Антон, мы за вами следим, никаких высказываний". Ко мне начали звонить друзья из Украины и сказали не молчать. Поэтому мы придумали такой план, чтобы я записал такое обращение, в котором не говорил слово "война", и обратил внимание россиян на то, что происходит", - сказал он.

Отметим, до начала полномасштабной войны Антон Лирник активно строил карьеру в России. Российское вторжение застало его в Москве. Страну-агрессора шоумен не торопился покидать. Более того, он отметился скандальным видео, как просил Путина сделать "зеленый коридор", чтобы гражданские могли покинуть Мариуполь. Наконец, из РФ юморист выехал. Сейчас он проживает за границей. Недавно Лирник в очередной раз вспоминал Украину и делился размышлениями о войне.