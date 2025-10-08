Антон Лирник раскрыл, где сейчас находится и когда вернется в Украину

Антон Лирник

Комик и шоумен Антон Лирник, который объяснил свое скандальное обращение к Путину, заговорил о возвращении в Украину.

С началом полномасштабной войны юморист проживает за границей. Сейчас он с семьей поселился в Испании. Антон Лирник в интервью Алине Доротюк говорит, что не хочет оставаться жить за границей. Шоумен утверждает, что планирует возвращение в Киев. Впрочем, комик пока не знает, когда это вообще произойдет.

"Конечно, я хотел бы жить в Киеве когда-нибудь, я планирую. Я не знаю, чем я буду там заниматься, какая будет у меня работа. Действительно я мечтаю об этом", - говорит шоумен.

Антон Лирник / © instagram.com/lirnik

Тем временем жена Антона Лирника назвала самую главную причину, почему они находятся за границей. Марина говорит, что там ее муж может зарабатывать средства и обеспечивать потребности семьи. Если они вернутся в Украину, то Антон Лирник в период действия военного положения не сможет выезжать за границу. Тем временем в Украине его выступления пока тоже не будут воспринимать.

"Это вопрос того, чем будет заниматься мой муж, на что мы будем жить. Живя здесь (в Испании - прим. ред.), он много гастролирует, зарабатывает нам на жизнь, на помощь родному брату, который на войне. Я не знаю, чем он в Украине будет заниматься. Он не сможет поехать за границей выступать, в Украине его никто воспринимать сейчас не будет", - подытожила Марина.

