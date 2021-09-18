Антон Савлепов и Ирина Горбачева поделились подробностями тайной свадьбы и показали фото

Супруги опровергли информацию о том, что свадьба состоялась в Турции.

Участник группы "Агонь" Антон Савлепов и его жена, российская актриса Ирина Горбачева поделились подробностями тайной свадьбы.

Пара дала интервью в программе "Вечерний Ургант" и рассказала историю своей любви. Так, Антон поделился, что делал предложение Ирине дважды — впервые он позвал любимую замуж по телефону, а затем организовал романтическое предложение в Киеве.

"Когда она приехала в Киев, я позвал музыканта-скрипача перед тем, как мы подали заявление, он пришел к нам в гостиницу и начал играть красивые мелодии. Я встал на колено и подарил обручальное кольцо", — поделился артист.

Влюбленные поженились 21 марта в этого году. Празднование состоялось в узком кругу друзей и близких пары, практически на даче.

"Один из самых счастливых дней в моей жизни! Мы веселились, классно проводили время", — поделился Антон.

Супруги показали фото с церемонии, а также опровергли, что у строили свадьбу в Каппадокии, что в Турции.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева / instagram.com/irina_gorbacheva

"Средства массовой информации делали очень много версий как мы поженились и они были все ложные, абсурдные и очень смешили нас, поэтому мы решили поддержать общее комедийные настроение и сфотографировались с ребенком", — добавила пара.

Впрочем, пока влюбленные не планируют рожать детей.

Напомним, дочь Ахтема Сеитаблаева вышла замуж : режиссер показал фото со свадьбы. Назлы вышла замуж в Турции.

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