Антон Савлепов из Quest Pistols начал сольную карьеру и представил свой первый страстный трек

Артист также признался, продолжит ли дальше выступать в составе коллектива.

Солист группы Quest Pistols, певец Антон Савлепов неожиданно начал сольную карьеру.

Проект артист запланировал еще в 2021 году, но полномасштабная война поставила планы на паузу. Музыкант ждал момента, когда можно выпустить свой первый сольный трек, ведь он довольно зажигательный. Впрочем, Савелов решил, что во время войны однозначно не стоит откладывать планы на потом.

Антон Савлепов

"Подготовка к сольному проекту SAVLEPOV началась еще в 2021 году, но из-за полномасштабного российского вторжения на территорию Украины мои творческие амбиции логически отошли на последний план. Я ждал, когда музыкальное настроение проекта срезонирует с состоянием общества, но последние годы научили, что никогда не будет лучшего момента делать свое дело, чем прямо сейчас", – поделился музыкант.

Антон Савлепов

Исполнитель теперь будет выступать под творческим псевдонимом SAVLEPOV. И вот артист уже выпустил свой первый сольный трек, который получил название "Розстебни". Песня довольно зажигательная и носит страстный характер. В частности, композиция войдет в новый альбом Савлепова, премьера которого состоится уже этим летом.

К слову, SAVLEPOV – это отдельный сольный проект Антона Савлепова. Поклонники творчества Quest Pistols могут не волноваться. Музыкант продолжит свое участие в коллективе.

Напомним, недавно певица Джамала порадовала новинкой. Исполнительница на последних месяцах беременности выпустила трек, который получил название "Люблю".

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