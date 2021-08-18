Антон Савлепов женился на известной российской актрисе

Пара встречалась год на расстоянии.

Участник группы "АГОНЬ" Антон Савлепов, который в августе 2020-го рассекретил отношения с российской актрисой Ириной Горбачевой, женился на ней.

Пара сыграла маленькую свадьбу в июле в Турции. Отметим, что до этого Антон и Ирина встречались год, и в основном, были на расстоянии, поскольку Горбачева живет в Москве. Интересно, что и предложение Савлепов сделал по телефону.

"Я, на самом деле, очень глупо все это сделал. Я по телефону сказал в стиле: "Ну слушай, давай тогда, наверное, когда вернемся в Киев, можем и пожениться?". Ира такая: "Это что, ты мне сейчас предложение делаешь?" И я такой: "Это что я предложение сейчас делаю?". Для меня это может проще, но для другого человека, особенно если это тонко чувствующая девушка, возможно ей нужна память об этом моменте", — рассказал Антон.

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Поделились молодожены и воспоминанием о своем знакомстве. Впервые они встретились на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе, однако Ирина не запомнила Антона. Через полгода Савлепов пригласил Горбачеву в Киев сняться в клипе группы "АГОНЬ" на трек "Тебе 20". Певец сказал артистке, что они уже виделись и наврал, что тогда ей очень понравился. "Чувак, я тебя даже не помню", — ответила Ирина.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева / instagram.com/irina_gorbacheva

Антон Савлепов и Ирина Горбачева / instagram.com/irina_gorbacheva

Антон Савлепов и Ирина Горбачева / instagram.com/irina_gorbacheva

Сама же Горбачева призналась, что у нее химия к Антону возникла позже, когда она снималась во втором клипе группы "АГОНЬ". Артистка пыталась справиться с чувствами, поскольку тогда Савлепов был несвободен.

Антон же признался, что понял, что ему очень понравилось с Ириной и без нее он не может.

Напомним, в ноябре 2020-го известный танцовщик Евгений Кот признался, что его экс-возлюбленная Мариам Туркменбаева изменила ему с Антоном Савлеповым.

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