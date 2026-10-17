Антонина Хижняк - новая "Холостячка": почему распался ее прежний брак, служебный роман и сын-школьник

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

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Антонина Хижняк, покорившая зрителей ролью зажигательной Мотри в сериале «Поймать Кайдаша», готова начать новую страницу личной жизни — перед камерами романтического реалити «Холостячка».

За плечами 36-летней заслуженной артистки Украины ранний брак, материнство, непростые расставания и опыт отношений, в которых, по ее словам, она не всегда оставалась собой. А еще — многолетняя работа в театре, кино и дубляже, которая сделала ее одной из самых узнаваемых актрис своего поколения.

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Но если на экране Хижняк привыкли видеть яркой, эмоциональной и бескомпромиссной, то в реальной жизни она гораздо более осторожно говорит о самом интимном. Актриса неоднократно признавалась, что после неудачных отношений ей пришлось переосмыслить собственные потребности, научиться отстаивать личные границы и перестать пытаться быть идеальной для кого-то другого. Теперь ее ждет новый опыт: знакомства с мужчинами, непростые решения и попытка понять, с кем она действительно хочет строить будущее.

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Редакция сайта ТСН.ua и готова Антонина Хижняк к новой любви, почему распался ее первый брак, как она пережила разрыв с коллегой Александром Боднарем, что известно о ее сыне Максиме и какой мужчина может покорить сердце актрисы.

Детство и карьера Антонины Хижняк

Антонина Хижняк в детстве / © instagram.com/tonya_actress

Будущая звезда украинского кино Антонина Хижняк родилась 28 июля 1990 в городе Украинка Киевской области. Интересно, что сначала родители ожидали мальчика, которого планировали назвать Антоном. Однако родилась девочка, поэтому ей дали имя Антонина. Вскоре в семье все же появился сын Антон — младший брат актрисы.

Антонина Хижняк в детстве / © instagram.com/tonya_actress

В детстве Хижняк была достаточно активной: занималась танцами, гимнастикой, посещала музыкальную школу и цирковую студию. В то же время, отношения с братом у них складывались непросто — дети часто ссорились, а споры иногда перерастали даже в драки. С годами они повзрослели, нашли общий язык и стали гораздо ближе.

Антонина Хижняк в детстве / © instagram.com/tonya_actress

После школы Антонина решила связать жизнь с искусством и поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. В 2012 году она закончила обучение по специальности, связанной с актерским искусством кукольных театров, а впоследствии начала работать в Киевском академическом театре кукол.

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Антонина Хижняк

Путь к узнаваемости в кино оказался длительным. В начале карьеры актриса в большинстве своем получала небольшие роли, а желаемые предложения не всегда поступали. Тем не менее, она продолжала работать в театре, сниматься и развиваться в профессии.

Антонина Хижняк

Настоящим прорывом для Хижняк стал вышедший на экраны 2020 года сериал «Поймать Кайдаша». Актриса сыграла Мотрю — вспыльчивую, эмоциональную и острую на язык невестку Кайдашей. Ее персонаж быстро стала одной из самых обсуждаемых героинь украинского телевидения, а реплики Мотри разошлись на цитаты в Сети. Конкретно эта роль принесла Антонине широкую известность и открыла новейшие способности в кино.

Антонина Хижняк с командой «Поймать Кайдаша» / © instagram.com/baklanov.gr

Впоследствии актриса снималась в сериалах «След», «Связь», «Первые дни», «Я — Надежда», «Подмина», а также в фильмах «Когда ты выйдешь замуж?» и «Когда ты расстанешься?».

Отдельное место в ее профессиональной деятельности занимает дубляж. Хижняк озвучивает персонажей на украинском языке и работает над разножанровыми проектами. В частности, ее голосом говорят героини, которых воплотили на экране Дейзи Ридли и Алисия Викандер.

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Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

В 2025 году профессиональные достижения Антонины Хижняк отметили на государственном уровне — ей присвоили звание заслуженной артистки Украины. На тот момент актрисе было 35 лет. Теперь она продолжает развивать карьеру в кино и дубляже, а новым этапом ее публичной жизни станет участие в романтическом реалити «Холостячка».

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Награда / © instagram.com/tonya_actress

Первый брак Антонины Хижняк: кто ее бывший муж

Антонина Хижняк с сыном / © instagram.com/tonya_actress

Первым мужем актрисы стал Андрей Якушев. Пара знала друг друга несколько лет до начала романтических отношений, а впоследствии влюбленные поженились. В браке у них родился сын Максим.

Однако сохранить семью супругам не удалось. Впоследствии Хижняк откровенно рассказывала, что в браке пыталась быть идеальной женой и хозяйкой, из-за чего постепенно теряла собственное «я».

После развода Хижняк осталась с сыном и продолжила строить актерскую карьеру. В то же время, ей удалось сохранить нормальные отношения с бывшим мужем ради ребенка.

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

В начале полномасштабного вторжения России Максим вместе с отцом уехал в Тернополь, тогда как сама актриса осталась в Киеве. Хищняк также тепло отзывалась о бывшей свекрови, которая помогала ей с воспитанием мальчика.

Антонина Хижняк с сыном / © instagram.com/tonya_actress

Роман с Александром Боднарем: почему актеры разошлись

Антонина Хижняк с Александром Боднарем / © instagram.com/tonya_actress

После развода с Якушевым в жизни Хижняка появился коллега Александр Боднар. Они познакомились в 2020 году на съемках сериала «След», а затем начали встречаться.

Их отношения продолжались около трех с половиной лет. Роман был серьезным. Боднар жил вместе с актрисой и ее сыном Максимом, который хорошо ладил с маминым избранником. В 2022 году даже появлялись слухи о возможной свадьбе пары.

Антонина Хижняк с Александром Боднарем / © instagram.com/tonya_actress

Однако в 2023 году стало известно о разрыве. Инициатором расставания была именно Хижняк.

Хижняк отмечала, что не имеет претензий к бывшему любимому и признает свои ошибки в отношениях. По ее словам, партнеры переживали кризисный период и наконец поняли, что их жизненные темпы не совпадают.

Антонина Хижняк с Александром Боднарем / © instagram.com/tonya_actress

После разрыва актриса не спешила начинать новый серьезный роман. В то же время ей стали приписывать отношения с Тарасом Цымбалюком, с которым она сыграла супругов в «Поймать Кайдаша». Однако подтверждений их романа не было.

Тарас Цымбалюк и Антонина Хижняк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

«Рядом со мной есть близкий человек»: что Хижняк говорил о личной жизни

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

В 2025 Антонина Хижняк призналась, что рядом с ней есть человек, который поддерживает ее и помогает, в частности, с воспитанием сына Максима. Однако раскрывать имя избранника или другие подробности актриса не захотела.

Тогда Хижняк не уточняла, находится ли в романтических отношениях с этим человеком. Также пока нет ее публичных объяснений относительно того, как изменилась личная жизнь с тех пор.

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Что известно о 9-летнем сыне Антонины Хижняк

Антонина Хижняк с сыном / © instagram.com/tonya_actress

Актриса воспитывает сына Максима от первого брака. Мальчик живет с мамой, а сама Хижняк пытается совмещать материнство с активной работой в кино, театре и дубляже.

Она неоднократно говорила об ответственности, которую чувствует перед ребенком, и признавалась, что из-за профессиональной нагрузки ему бывает непросто находить достаточно времени для семьи.

Антонина Хижняк с сыном / © instagram.com/tonya_actress

Также Хижняк не хотела бы, чтобы сын слишком рано выбирал актерство как основную профессию. По словам артистки, она хорошо знает, сколько сил и времени требует эта работа, однако готова поддержать любой выбор Максима в будущем.

Для актрисы важно, чтобы сын имел возможность самостоятельно определиться со своим будущим. В то же время, она не скрывает, что Максим занимает особое место в ее жизни.

Антонина Хижняк с сыном / © instagram.com/tonya_actress

Антонина Хижняк станет новой «Холостячкой»

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

О возвращении романтического реалити «Холостячка» и имени главной героини объявили 16 октября на странице проекта в Instagram. Ею стала Антонина Хижняк, получившая широкую популярность благодаря роли Мотри в сериале «Поймать Кайдаша».

В проекте также напомнили, что в жизни артистки уже большая любовь — ее сын Максим. Теперь же актриса сможет познакомиться с мужчинами, которые попытаются завоевать ее сердце.

Интересно, что еще в 2025 году Хижняк допускала свое участие в «Холостячке». Тогда она рассказывала, что рядом с ним есть близкий человек, однако подробностей раскрывать не хотел. В то же время актриса отмечала, что не находится в активном поиске отношений, но готова рассмотреть предложение создателей шоу.

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Напомним, недавно Григорий Решетник разоблачил правду о бегстве «Холостяка» Алекса Топольского из Украины.

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