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Антонина Хижняк - новая "Холостячка": почему распался ее прежний брак, служебный роман и сын-школьник
Актриса пережила развод, длительный роман с коллегой и воспитывает 9-летнего сына.
Антонина Хижняк, покорившая зрителей ролью зажигательной Мотри в сериале «Поймать Кайдаша», готова начать новую страницу личной жизни — перед камерами романтического реалити «Холостячка».
За плечами 36-летней заслуженной артистки Украины ранний брак, материнство, непростые расставания и опыт отношений, в которых, по ее словам, она не всегда оставалась собой. А еще — многолетняя работа в театре, кино и дубляже, которая сделала ее одной из самых узнаваемых актрис своего поколения.
Но если на экране Хижняк привыкли видеть яркой, эмоциональной и бескомпромиссной, то в реальной жизни она гораздо более осторожно говорит о самом интимном. Актриса неоднократно признавалась, что после неудачных отношений ей пришлось переосмыслить собственные потребности, научиться отстаивать личные границы и перестать пытаться быть идеальной для кого-то другого. Теперь ее ждет новый опыт: знакомства с мужчинами, непростые решения и попытка понять, с кем она действительно хочет строить будущее.
Редакция сайта ТСН.ua и готова Антонина Хижняк к новой любви, почему распался ее первый брак, как она пережила разрыв с коллегой Александром Боднарем, что известно о ее сыне Максиме и какой мужчина может покорить сердце актрисы.
Детство и карьера Антонины Хижняк
Будущая звезда украинского кино Антонина Хижняк родилась 28 июля 1990 в городе Украинка Киевской области. Интересно, что сначала родители ожидали мальчика, которого планировали назвать Антоном. Однако родилась девочка, поэтому ей дали имя Антонина. Вскоре в семье все же появился сын Антон — младший брат актрисы.
В детстве Хижняк была достаточно активной: занималась танцами, гимнастикой, посещала музыкальную школу и цирковую студию. В то же время, отношения с братом у них складывались непросто — дети часто ссорились, а споры иногда перерастали даже в драки. С годами они повзрослели, нашли общий язык и стали гораздо ближе.
После школы Антонина решила связать жизнь с искусством и поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. В 2012 году она закончила обучение по специальности, связанной с актерским искусством кукольных театров, а впоследствии начала работать в Киевском академическом театре кукол.
Путь к узнаваемости в кино оказался длительным. В начале карьеры актриса в большинстве своем получала небольшие роли, а желаемые предложения не всегда поступали. Тем не менее, она продолжала работать в театре, сниматься и развиваться в профессии.
Настоящим прорывом для Хижняк стал вышедший на экраны 2020 года сериал «Поймать Кайдаша». Актриса сыграла Мотрю — вспыльчивую, эмоциональную и острую на язык невестку Кайдашей. Ее персонаж быстро стала одной из самых обсуждаемых героинь украинского телевидения, а реплики Мотри разошлись на цитаты в Сети. Конкретно эта роль принесла Антонине широкую известность и открыла новейшие способности в кино.
Впоследствии актриса снималась в сериалах «След», «Связь», «Первые дни», «Я — Надежда», «Подмина», а также в фильмах «Когда ты выйдешь замуж?» и «Когда ты расстанешься?».
Отдельное место в ее профессиональной деятельности занимает дубляж. Хижняк озвучивает персонажей на украинском языке и работает над разножанровыми проектами. В частности, ее голосом говорят героини, которых воплотили на экране Дейзи Ридли и Алисия Викандер.
В 2025 году профессиональные достижения Антонины Хижняк отметили на государственном уровне — ей присвоили звание заслуженной артистки Украины. На тот момент актрисе было 35 лет. Теперь она продолжает развивать карьеру в кино и дубляже, а новым этапом ее публичной жизни станет участие в романтическом реалити «Холостячка».
Первый брак Антонины Хижняк: кто ее бывший муж
Первым мужем актрисы стал Андрей Якушев. Пара знала друг друга несколько лет до начала романтических отношений, а впоследствии влюбленные поженились. В браке у них родился сын Максим.
Однако сохранить семью супругам не удалось. Впоследствии Хижняк откровенно рассказывала, что в браке пыталась быть идеальной женой и хозяйкой, из-за чего постепенно теряла собственное «я».
После развода Хижняк осталась с сыном и продолжила строить актерскую карьеру. В то же время, ей удалось сохранить нормальные отношения с бывшим мужем ради ребенка.
В начале полномасштабного вторжения России Максим вместе с отцом уехал в Тернополь, тогда как сама актриса осталась в Киеве. Хищняк также тепло отзывалась о бывшей свекрови, которая помогала ей с воспитанием мальчика.
Роман с Александром Боднарем: почему актеры разошлись
После развода с Якушевым в жизни Хижняка появился коллега Александр Боднар. Они познакомились в 2020 году на съемках сериала «След», а затем начали встречаться.
Их отношения продолжались около трех с половиной лет. Роман был серьезным. Боднар жил вместе с актрисой и ее сыном Максимом, который хорошо ладил с маминым избранником. В 2022 году даже появлялись слухи о возможной свадьбе пары.
Однако в 2023 году стало известно о разрыве. Инициатором расставания была именно Хижняк.
Хижняк отмечала, что не имеет претензий к бывшему любимому и признает свои ошибки в отношениях. По ее словам, партнеры переживали кризисный период и наконец поняли, что их жизненные темпы не совпадают.
После разрыва актриса не спешила начинать новый серьезный роман. В то же время ей стали приписывать отношения с Тарасом Цымбалюком, с которым она сыграла супругов в «Поймать Кайдаша». Однако подтверждений их романа не было.
«Рядом со мной есть близкий человек»: что Хижняк говорил о личной жизни
В 2025 Антонина Хижняк призналась, что рядом с ней есть человек, который поддерживает ее и помогает, в частности, с воспитанием сына Максима. Однако раскрывать имя избранника или другие подробности актриса не захотела.
Тогда Хижняк не уточняла, находится ли в романтических отношениях с этим человеком. Также пока нет ее публичных объяснений относительно того, как изменилась личная жизнь с тех пор.
Что известно о 9-летнем сыне Антонины Хижняк
Актриса воспитывает сына Максима от первого брака. Мальчик живет с мамой, а сама Хижняк пытается совмещать материнство с активной работой в кино, театре и дубляже.
Она неоднократно говорила об ответственности, которую чувствует перед ребенком, и признавалась, что из-за профессиональной нагрузки ему бывает непросто находить достаточно времени для семьи.
Также Хижняк не хотела бы, чтобы сын слишком рано выбирал актерство как основную профессию. По словам артистки, она хорошо знает, сколько сил и времени требует эта работа, однако готова поддержать любой выбор Максима в будущем.
Для актрисы важно, чтобы сын имел возможность самостоятельно определиться со своим будущим. В то же время, она не скрывает, что Максим занимает особое место в ее жизни.
Антонина Хижняк станет новой «Холостячкой»
О возвращении романтического реалити «Холостячка» и имени главной героини объявили 16 октября на странице проекта в Instagram. Ею стала Антонина Хижняк, получившая широкую популярность благодаря роли Мотри в сериале «Поймать Кайдаша».
В проекте также напомнили, что в жизни артистки уже большая любовь — ее сын Максим. Теперь же актриса сможет познакомиться с мужчинами, которые попытаются завоевать ее сердце.
Интересно, что еще в 2025 году Хижняк допускала свое участие в «Холостячке». Тогда она рассказывала, что рядом с ним есть близкий человек, однако подробностей раскрывать не хотел. В то же время актриса отмечала, что не находится в активном поиске отношений, но готова рассмотреть предложение создателей шоу.
Напомним, недавно Григорий Решетник разоблачил правду о бегстве «Холостяка» Алекса Топольского из Украины.