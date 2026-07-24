Антонина Хижняк попала в больницу и встревожила своим состоянием

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

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Украинская актриса Антонина Хижняк откровенно призналась в проблемах со здоровьем.

Артистка в Instagram-stories поделилась с подписчиками, что заболела. Знаменитость чувствовала себя плохо, поэтому вынуждена была обратиться к врачам. Как выяснилось, у Антонины Хижняк диагностировали острый назофарингит и тубоотит, а также воспаление барабанной перепонки.

Знаменитости уже назначили лечение, поэтому сейчас она занимается своим здоровьем, чтобы как можно скорее поправиться. Актриса говорит, что сейчас будет максимально беречь голос, поэтому будет избегать общения и излишней нагрузки.

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«Острый назофарингит, острый тубоотит слева и воспаление барабанной перепонки. Лечусь, извините, в ближайшие дни „голосовой режим“, так что разговорных сторис пока не будет, на звонки тоже не отвечаю», — поделилась артистка.

Антонина Хижняк в больнице / © instagram.com/tonya_actress

Напоследок Антонина Хижняк поблагодарила за пожелания скорейшего выздоровления и заверила подписчиков, что все будет хорошо и она быстро восстановится.

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко испугала кадрами из больницы. Артистка показалась под капельницей.

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