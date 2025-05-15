Антонина Хижняк раскритиковала представителей Украины на Каннском кинофестивале: "Не сдержала слез"

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

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В Каннах традиционно начался 78-й Каннский кинофестиваль.

В его рамках каждый год проходит один из самых влиятельных кинорынков мира – Marché du Film. Туда съезжаются продюсеры, дистрибьюторы и инвесторы со всех континентов в поиске новых проектов для международного запуска. Свои художественные шедевры представила и Украина.

Так, в этом году среди украинских продуктов можно увидеть проходной сериал "Наследие". По замыслу создателей это "драматическая история" о "борьбе за наследство, семейные тайны и трансформации человеческих характеров". Однако с таким выбором Госкино совершенно не соглашается актриса театра и кино Антонина Хижняк. В своем смелом заявлении в Instagram она поделилась своими взглядами на ситуацию.

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Антонина Хижняк о сериале "Наследие" на Каннском кинофестивале / © instagram.com/tonya_actress

По мнению звезды, такого уровня сериалы, где, судя по трейлеру, присутствует много клише, не должны "формировать международный имидж Украины". Антонина эмоционально добавляет, что ей не безразлично это, ведь всю свою жизнь она возлагает на развитие украинского кино и сериалов. Поэтому, несмотря на риски попасть в "черный список", она все равно не смолчала и заявила, что есть более ценные проекты в Украине.

"Госкино насрало всем нам на головы в Каннах. Когда увидела, кто именно и чем презентует Украину, не могла сдержать слез. Мне не смешно, друзья. Я пол жизни положила на то, чтобы люди поверили в украинский кинематограф. Как же мне жаль... После этих слов у меня есть большие шансы оказаться в "черных списках". Что ж, наибольшую боль мне всегда причиняли моральные мучения, а не физические. Кино – моя огромная страсть с детства. Поэтому мне не безразлично, кто и как формирует международный имидж Украины в этой сфере", - четко объяснила Хижняк.

Антонина Хижняк о сериале "Наследие" на Каннском кинофестивале / © instagram.com/tonya_actress

Антонина Хижняк о сериале "Наследие" на Каннском кинофестивале / © instagram.com/tonya_actress

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