Антонина Хижняк растрогала щемящими фотографиями со своей бабушкой

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Украинская актриса Антонина Хижняк опубликовала трогательные фото со своей бабушкой и растрогала воспоминаниями о детстве.

Актриса не только поделилась фотографиями с близким человеком, но и рассказала как провела этот день и вспомнила детали своего детства.

По словам Хижняк, время там будто остановилось: квартира осталась почти неизменной, и даже старенькая радиоточка до сих пор включает гимн Украины в 6 утра и в полночь. Бабушка занималась будничными делами — заботилась о своей кошечке, угощала чаем и показывала консервацию, которую заготовила для родных.

Антонина Хижняк с бабушкой / © instagram.com/tonya_actress

Бабушка Антонины Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Бабушка Антонины Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

"Я стою и пытаюсь запомнить каждый момент. Я выросла в этой квартире, и за мои 35 лет здесь мало что изменилось. Это капсула времени, где я снова маленький внучек и где с радио до сих пор по графику звучит гимн Украины", — отметила артистка.

Маленький сын актрисы Максим бегал по кухне, рассказывал о любимых играх, мечтал поехать с мамой на море и фотографировал теплые семейные моменты.

Антонина призналась, что старается запомнить каждую деталь таких встреч, ведь они напоминают ей о счастливом детстве и безусловной любви бабушки.

Впереди — день рождения родного человека, но актриса хотела уже сейчас выразить ей благодарность за заботу и теплые воспоминания.

Бабушка и сын Антонины Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

