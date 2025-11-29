- Дата публикации
Категория
Гламур
Антонина Хижняк серьезно заболела и пожаловалась на свое состояние
Артистка объяснила, что произошло и из-за чего она заболела.
Украинская актриса Антонина Хижняк серьезно заболела.
Об этом знаменитость сообщила в Instagram-stories. Артистка опубликовала фото, на котором был изображен термометр. У звезды была высокая температура, а именно 38,5. Антонина Хижняк говорит, что пока не будет на связи и будет избегать публичности, поскольку лечится.
Также актриса объяснила, почему заболела. По словам артистки, она слишком много работала и не уделяла достаточно времени отдыху. Наконец, организм дал сбой. Антонина Хижняк подхватила простуду.
"Пару дней буду не в доступе. Организм ушел в принудительную "перезагрузку", потому что давно был нарушен баланс энергий "брать-давать". Берегите себя, не будьте как я", - делится знаменитость.
Напомним, сейчас тяжело болеет певец ADAM. Исполнитель из-за туберкулеза был госпитализирован в больницу, где его состояние значительно ухудшилось и он впал в кому. Недавно жена артиста - Александра Норова - сделала важное заявление.