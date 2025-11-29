Антонина Хижняк серьезно заболела и пожаловалась на свое состояние

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Украинская актриса Антонина Хижняк серьезно заболела.

Об этом знаменитость сообщила в Instagram-stories. Артистка опубликовала фото, на котором был изображен термометр. У звезды была высокая температура, а именно 38,5. Антонина Хижняк говорит, что пока не будет на связи и будет избегать публичности, поскольку лечится.

Также актриса объяснила, почему заболела. По словам артистки, она слишком много работала и не уделяла достаточно времени отдыху. Наконец, организм дал сбой. Антонина Хижняк подхватила простуду.

"Пару дней буду не в доступе. Организм ушел в принудительную "перезагрузку", потому что давно был нарушен баланс энергий "брать-давать". Берегите себя, не будьте как я", - делится знаменитость.

