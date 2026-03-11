ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
394
Время на прочтение
1 мин

Антонина Хижняк впервые заговорила о новом возлюбленном и прервала молчание: "Сердце открывается"

Актриса долгое время скрывала личную жизнь.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Антонина Хижняк

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Украинская актриса Антонина Хижняк намекнула на перемены в личной жизни.

Актриса после длительного молчания заявила о присутствии в ее жизни влюбленности. Она не стала вдаваться в подробности этапа своего нового романа, но даже без слов стало понятно, что Антонина чувствует себя сейчас прекрасно.

«Можно сказать, что я влюблена, радуюсь, что наконец-то потеплело и сердце открывается», — поделилась артистка в комментарии блогеру Николасу Карме в Instagram.

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Кроме личного, Антонина пролила свет на собственные амбиции. По словам актрисы, сейчас она накапливает средства на собственное имущество. Звезда призналась, что для этого она идет на некоторые компромиссы с собой. В частности, не гонится за арендой роскошной квартиры и иногда воздерживается от новых вещей в гардеробе.

«Работаю над тем, чтобы иметь собственное жилье. Это для меня приоритет. Та квартира, где я сейчас живу, она нормальная. Но она без „инстаграмного“ ремонта. Однако это не парит меня, потому что я знаю, что иду своим путем и постепенно всего добьюсь», — отметила звезда.

Напомним, недавно певица Шер женила своего трансгендерного сына Чеза Боно. Звезда посетила церемонию и массивным кольцом спровоцировала слухи о своей помолвке.

Дата публикации
Количество просмотров
394
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie